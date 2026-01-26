تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الشمندر ودوره في دعم الصحة والأداء البدني

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:43
A-
A+

الشمندر ودوره في دعم الصحة والأداء البدني
الشمندر ودوره في دعم الصحة والأداء البدني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحظى الشمندر بمكانة متقدمة كغذاء داعم للصحة والأداء البدني، وتزداد شعبيته في شكلين أساسيين: العصير والمسحوق. ورغم أنهما مشتقان من الخضار نفسه، إلا أن اختلاف طريقة المعالجة ينعكس على القيمة الغذائية وسرعة الامتصاص والفوائد العملية لكل منهما.

وترتبط فوائده بارتفاع محتواه من النترات الطبيعية، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم وتوصيل الأكسجين. كما يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة، مثل البيتالين والبوليفينولات، التي تدعم صحة القلب وتخفف الالتهابات.

تشير المقارنات إلى أن عصير الشمندر غالبًا ما يحتوي على نسبة أعلى من النترات مقارنة بالمسحوق، فيما قد تؤثر طرق التجفيف في مسحوق الشمندر على محتوى مضادات الأكسدة، تبعًا لأسلوب التصنيع.

وتُظهر الدراسات أن عصير الشمندر يوفر توافرًا حيويًا أسرع وأكثر ثباتًا للنترات، ما يجعله مفضلًا لمن يبحثون عن تأثير سريع، خصوصًا قبل التمرين. في المقابل، قد يحقق مسحوق الشمندر نتائج جيدة عند تحضيره بجودة عالية، لكنه يُظهر تباينًا في سرعة الاستجابة. 

يميل مسحوق الشمندر إلى احتواء سعرات وسكريات أقل مقارنة بالعصير، ما يجعله مناسبًا لمن يراقبون السعرات أو مستويات السكر في الدم، بينما يوفر العصير طاقة سريعة بفضل الكربوهيدرات سهلة الامتصاص.

يبقى عصير الشمندر الخيار الأكثر دراسة علميًا لدعم صحة القلب وتحسين الأداء البدني، في حين يوفر مسحوق الشمندر بديلاً عمليًا أقل سكرًا وسعرات. ويعتمد الاختيار بينهما على الهدف الصحي، ونمط الحياة، والتفضيلات الغذائية لكل فرد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشمندر".. هل هو السلاح السري الجديد لتحسين أداء الرياضيين؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عصير الشمندر والجزر: مقارنة غذائية وفوائد صحية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
7 طرق للاستفادة من الشمندر
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الاختيار

ارم نيوز

حسين ال

تالين

هيدرا

ساسي

تيار

بولي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-26
Lebanon24
10:14 | 2026-01-26
Lebanon24
09:30 | 2026-01-26
Lebanon24
05:50 | 2026-01-26
Lebanon24
02:05 | 2026-01-26
Lebanon24
00:40 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24