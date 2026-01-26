الشمندر ودوره في دعم الصحة والأداء البدني

يحظى الشمندر بمكانة متقدمة كغذاء داعم للصحة والأداء البدني، وتزداد شعبيته في شكلين أساسيين: العصير والمسحوق. ورغم أنهما مشتقان من الخضار نفسه، إلا أن اختلاف طريقة المعالجة ينعكس على القيمة الغذائية وسرعة الامتصاص والفوائد العملية لكل منهما.



وترتبط فوائده بارتفاع محتواه من النترات الطبيعية، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق وتوصيل الأكسجين. كما يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة، مثل البيتالين والبوليفينولات، التي تدعم صحة القلب وتخفف الالتهابات.



تشير المقارنات إلى أن عصير الشمندر غالبًا ما يحتوي على نسبة أعلى من النترات مقارنة بالمسحوق، فيما قد تؤثر طرق التجفيف في مسحوق الشمندر على محتوى مضادات الأكسدة، تبعًا لأسلوب التصنيع.



وتُظهر الدراسات أن عصير الشمندر يوفر توافرًا حيويًا أسرع وأكثر ثباتًا للنترات، ما يجعله مفضلًا لمن يبحثون عن تأثير سريع، خصوصًا قبل التمرين. في المقابل، قد يحقق مسحوق الشمندر نتائج جيدة عند تحضيره بجودة عالية، لكنه يُظهر تباينًا في سرعة الاستجابة.



يميل مسحوق الشمندر إلى احتواء سعرات وسكريات أقل مقارنة بالعصير، ما يجعله مناسبًا لمن يراقبون السعرات أو مستويات السكر في الدم، بينما يوفر العصير طاقة سريعة بفضل الكربوهيدرات سهلة الامتصاص.



يبقى عصير الشمندر الخيار الأكثر دراسة علميًا لدعم صحة القلب وتحسين الأداء البدني، في حين يوفر مسحوق الشمندر بديلاً عمليًا أقل سكرًا وسعرات. ويعتمد بينهما على الهدف الصحي، ونمط الحياة، والتفضيلات الغذائية لكل فرد. (ارم نيوز)



