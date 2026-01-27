تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الأطباء يتجاهلون التوصيات الفيدرالية الجديدة بشأن اللقاحات

Lebanon 24
27-01-2026 | 00:15
A-
A+
الأطباء يتجاهلون التوصيات الفيدرالية الجديدة بشأن اللقاحات
الأطباء يتجاهلون التوصيات الفيدرالية الجديدة بشأن اللقاحات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال "AAP" يوم الاثنين توصياتها المحدّثة بشأن لقاحات الأطفال، وهو تحديث روتيني لا يختلف كثيراً عن توصيات العام الماضي، لكنه يكتسب هذا العام أهمية إضافية مع اتجاه ولايات أكثر وأطباء للاعتماد عليه بدل جدول جديد مثير للجدل أصدرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "CDC".

وتتضمن توصيات الأكاديمية إضافة لقاح جديد للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي "RSV"، إلى جانب تعديلات طفيفة أخرى، في مقابل تغييرات واسعة أُدخلت بشكل مفاجئ على جدول لقاحات "سي دي سي" هذا الشهر. ورغم أن جدول "سي دي سي" كان لسنوات الدليل الافتراضي للتطعيم، يقول أطباء إنهم باتوا يفضّلون إرشادات الأكاديمية.

وقالت الدكتورة كلوديا هوين "العِلم لم يتغيّر. سنواصل اتّباع العِلم". وتواصل الأكاديمية توصيتها بالتطعيم الروتيني ضد "RSV" والتهاب الكبد "A" والتهاب الكبد "B" والفيروس العجلي "الروتا" والإنفلونزا ومرض المكورات السحائية. وأيّدت 12 منظمة طبية وصحية كبرى هذه التوصيات رسمياً، بينها "AMA" و"National Medical Association" و"AAFP".

في المقابل، ضيّق جدول "سي دي سي" المُحدّث توصيات الحماية ضد مرض المكورات السحائية والتهاب الكبد "B" والتهاب الكبد "A" لتقتصر على الأطفال الأكثر عرضة لخطر العدوى، كما أوصى بأن تكون قرارات التطعيم ضد الإنفلونزا و"كوفيد-19" و"الروتا" مبنية على "اتخاذ قرار سريري مشترك".

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت ف. كينيدي الابن بعد تحديث الجدول "بعد مراجعة شاملة للأدلة، نحن نُوائم جدول لقاحات الأطفال في الولايات المتحدة مع الإجماع الدولي، مع تعزيز الشفافية والموافقة المستنيرة. هذا القرار يحمي الأطفال، ويحترم العائلات، ويعيد بناء الثقة بالصحة العامة". ولم تُسجّل مشكلات تتعلق بالسلامة أو أبحاث جديدة تفيد بأن اللقاحات الواردة في جدول "سي دي سي" السابق لم تعد ضرورية.

وقال الدكتور شون أو’ليري "في الوقت الحالي، للأسف، علينا أن نتجاهل كل ما يَصدر عن الحكومة الفيدرالية بشأن اللقاحات. ينبغي للآباء أن يثقوا بطبيب الأطفال، وأن يثقوا بالجمعيات المهنية مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال". وقال ستة أطباء أطفال تحدثوا إلى "CNN" إنهم سيلتزمون بتوجيهات الأكاديمية.

وتقول الدكتورة سارة إليزابيث دي رو إنها ستواصل مشاركة العائلات "بصراحة شديدة" بشأن اللقاحات، مؤكدة أن لديهم معرفة بأنها "آمنة وفعّالة"، وأضافت أن تغيّر جدول "سي دي سي" هذا الشهر قوّض ثقة بعض الأهالي، مع أسئلة متزايدة حول ما إذا كانت التوصيات الجديدة قائمة على الأدلة أم لا.

وبحسب النص، فإن التباين بين نصائح "سي دي سي" وما يقوله الأطباء أربك بعض الأهالي وأثار مخاوفهم. وقالت الدكتورة نينا ألفييري "نلاحظ أن نقاش اللقاحات بات يطرح أكثر فأكثر بسبب الخوف من ذلك، وانتشار معلومات مضللة عمومًا على الإنترنت. نحن نريد دائمًا أن تشعر العائلات بأنها مرحّب بها عندما تأتي إلى العيادة بأسئلتها". وقال الدكتور آدم راتنر إنه يتفهم سبب زيادة أسئلة الأهالي.

وأعلنت جميع الولايات التي يقودها حكام ديمقراطيون أنها لن تتبع الإرشادات الفيدرالية، وفعل الشيء نفسه أربع ولايات فقط يقودها جمهوريون. وقال كيتس "للمرة الأولى في بلدنا، سنشهد اختلافًا كبيرًا في القوانين والسياسات والمواقف من اللقاحات تبعًا لمكان سكن الناس. إنه تغيّر جذري في سياسة الصحة العامة".

وتحدثت هوين عن رفضها العودة إلى ما قبل عصر اللقاحات، مستعيدة مشاهد من أمراض كانت شائعة قبل إدخال لقاحات بعينها، وقالت إن ابتكار اللقاحات كان هدفه مساعدة الأطفال على النمو بشكل سليم وتفادي مضاعفات أمراض الطفولة. كما قال أو’ليري إنه لا يريد العودة إلى ما قبل عصر اللقاحات، مشيراً إلى أن مواسم الإنفلونزا و"RSV" و"الروتا" كانت تستنزف الطواقم، مضيفاً "الآن لم يعد لدينا موسم للروتا، ونرى أثرًا كبيرًا جدًا على موسم RSV مع المنتج الجديد".

أما دي رو فقالت إنها تحاول إنعاش معرفتها بكيف تبدو الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مع الحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع المرضى داخل العيادات إذا لم يكونوا مطعّمين بالكامل. وأضاف راتنر أن تفشي الحصبة في نيويورك قبل سنوات قليلة كان أول مرة يرى فيها كثير من زملائه حالة حصبة، محذراً "فكرة الرجوع إلى الوراء مُرعبة، لأنك لا تريد خسارة تقدّم تحقق بشقّ الأنفس، ولأننا لا نتحدث عن شيء مُجرّد. نحن نتحدث عن أطفال وعائلات حقيقيين". (سي ان ان)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام: التوصية ببناء 3 اهراءات جديدة في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وموقع داخلي في البقاع
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إنستاغرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تستغل تجاهل العالم لعنف المستوطنين لفرض وقائع جديدة على الأرض بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الصحة

الفيدرالي

أكاديمية

سي ان ان

ديمقراطي

نيويورك

الفيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-01-27
Lebanon24
00:30 | 2026-01-27
Lebanon24
23:36 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
12:40 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24