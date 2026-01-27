لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟

كشفت الدكتورة راج أرورا، الطبيبة العامة والمتخصصة في المحتوى الصحي، عن أسباب وحلول مشكلة التعرق المفرط التي يعاني منها الكثيرون خلال الشتاء نتيجة التدفئة وارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدة أن الجسم قد يفرز عرقاً في البرد يفوق أحياناً ما يفرزه في الصيف.

### الفرق بين "المزيل" و"المضاد"



أوضحت أرورا في فيديو نشرته عبر "تيك توك" ضرورة التمييز بين نوعين من المنتجات:



-مضادات التعرق (Antiperspirants): وهي التي تحتوي على الألومنيوم وتعمل على تقليل كمية العرق الفعلية، ونصحت بمنتجات مثل Driclor وPerspirex.

-مزيلات العرق (Deodorants): وتكتفي بتحييد الرائحة فقط دون التأثير على كمية العرق، مثل منتج Bionsen الخالي من الألومنيوم.





وقدمت الدكتورة نصيحة غير تقليدية بوضع مضاد التعرق ليلاً قبل النوم، حيث يكون الجسم في حالة راحة مما يسمح للمنتج بالعمل بفعالية أكبر لتقليل التعرق في التالي.



وأرجعت الطبيبة أسباب الظاهرة إلى تداخل عوامل عدة تشمل طبقات الملابس المتعددة، والتدفئة المركزية، والتوتر، مشددة على أهمية اختيار الأقمشة المناسبة وتعديل لضمان الراحة والاسترخاء خلال الموسم البارد.



