Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:35
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟ photos 0
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج عن ارتباط انقطاع الطمث بتغيرات ملحوظة في بنية الدماغ، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم لدى النساء.
 
وأظهرت النتائج أن النساء بعد انقطاع الطمث كنّ أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، وطلب المساعدة الطبية، واستخدام مضادات الاكتئاب، مقارنة بالنساء قبل هذه المرحلة. كما سجلن معدلات أعلى من الأرق والتعب واضطرابات النوم.
 
وبيّنت الدراسة أن النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني البديل أبلغن عن مستويات مرتفعة من القلق والاكتئاب، إلا أن التحليلات أظهرت أن هذه الأعراض كانت موجودة لديهن قبل انقطاع الطمث، ما يرجح أن وصف العلاج جاء في بعض الحالات بهدف الوقاية من تفاقم الأعراض.

وفي الجانب الإدراكي، لاحظ الباحثون تباطؤا في سرعة الاستجابة لدى النساء بعد انقطاع الطمث اللواتي لم يتلقين العلاج الهرموني البديل، مقارنة بغيرهن، في حين لم تُسجّل فروق واضحة في اختبارات الذاكرة بين المجموعات المختلفة.

كما كشفت فحوصات الدماغ عن انخفاض في حجم المادة الرمادية لدى النساء بعد انقطاع الطمث، خاصة في مناطق مسؤولة عن الذاكرة والعواطف واتخاذ القرار، مثل الحصين والقشرة الحزامية الأمامية والقشرة الشمية الداخلية.

وأشارت البروفيسورة باربرا ساهاكيان، المشرفة على الدراسة، إلى أن هذه المناطق هي نفسها التي تتأثر عادة بمرض ألزهايمر، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة به لاحقا، ويساهم في تفسير ارتفاع معدلات الخرف لدى النساء مقارنة بالرجال. (روسيا اليوم)
