صحة
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
27-01-2026
|
07:35
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في
جامعة كامبريدج
عن ارتباط انقطاع الطمث بتغيرات ملحوظة في بنية الدماغ، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم لدى النساء.
وأظهرت النتائج أن النساء بعد انقطاع الطمث كنّ أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، وطلب المساعدة الطبية، واستخدام مضادات الاكتئاب، مقارنة بالنساء قبل هذه المرحلة. كما سجلن معدلات أعلى من الأرق والتعب واضطرابات النوم.
وبيّنت الدراسة أن النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني البديل أبلغن عن مستويات مرتفعة من القلق والاكتئاب، إلا أن التحليلات أظهرت أن هذه الأعراض كانت موجودة لديهن قبل انقطاع الطمث، ما يرجح أن وصف العلاج جاء في بعض الحالات بهدف الوقاية من تفاقم الأعراض.
وفي الجانب الإدراكي، لاحظ الباحثون تباطؤا في سرعة الاستجابة لدى النساء بعد انقطاع الطمث اللواتي لم يتلقين العلاج الهرموني البديل، مقارنة بغيرهن، في حين لم تُسجّل فروق واضحة في اختبارات الذاكرة بين المجموعات المختلفة.
كما كشفت فحوصات الدماغ عن انخفاض في حجم المادة الرمادية لدى النساء بعد انقطاع الطمث، خاصة في مناطق مسؤولة عن الذاكرة والعواطف واتخاذ القرار، مثل الحصين والقشرة الحزامية الأمامية والقشرة الشمية الداخلية.
وأشارت البروفيسورة
باربرا ساهاكيان
، المشرفة على الدراسة، إلى أن هذه المناطق هي نفسها التي تتأثر عادة بمرض ألزهايمر، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة به لاحقا، ويساهم في تفسير ارتفاع معدلات الخرف لدى النساء مقارنة بالرجال. (روسيا اليوم)
الصحة النفسية للمرأة.. أساس السعادة والتوازن
Lebanon 24
الصحة النفسية للمرأة.. أساس السعادة والتوازن
27/01/2026 20:33:22
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة النفسية والجسدية للمرأة عبر المراحل العمرية
Lebanon 24
الصحة النفسية والجسدية للمرأة عبر المراحل العمرية
27/01/2026 20:33:22
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة النفسية في مكان العمل وأثرها على الإنتاجية
Lebanon 24
الصحة النفسية في مكان العمل وأثرها على الإنتاجية
27/01/2026 20:33:22
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر العمل من المنزل على الصحة النفسية؟
Lebanon 24
كيف يؤثر العمل من المنزل على الصحة النفسية؟
27/01/2026 20:33:22
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أسرار القهوة الصحية؟
Lebanon 24
ما هي أسرار القهوة الصحية؟
10:51 | 2026-01-27
27/01/2026 10:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
Lebanon 24
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
09:17 | 2026-01-27
27/01/2026 09:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
Lebanon 24
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
04:36 | 2026-01-27
27/01/2026 04:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
Lebanon 24
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
02:13 | 2026-01-27
27/01/2026 02:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى
Lebanon 24
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى
00:30 | 2026-01-27
27/01/2026 12:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
13:53 | 2026-01-26
26/01/2026 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
14:00 | 2026-01-26
26/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
10:51 | 2026-01-27
ما هي أسرار القهوة الصحية؟
09:17 | 2026-01-27
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
04:36 | 2026-01-27
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
02:13 | 2026-01-27
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
00:30 | 2026-01-27
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى
00:15 | 2026-01-27
الأطباء يتجاهلون التوصيات الفيدرالية الجديدة بشأن اللقاحات
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 20:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
