صحة
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
Lebanon 24
27-01-2026
|
09:17
أشارت الدكتورة
إيرينا
بوبكوفا، خبيرة التغذية، إلى أن للتوابل في الشتاء تأثيرا حراريا، إذ تحفّز عملية الأيض بلطف وتحسّن
الدورة
الدموية الدقيقة، ما يمنح الجسم دفئا طبيعيا.
وقالت: "تعمل الزيوت العطرية ومكونات التوابل النباتية كمطهرات طبيعية، كما تساهم في تعزيز المناعة".
ووفقا لها، تُعتبر القرفة ملكة توابل الشتاء، لأنها تحسن الدورة الدموية، وتساعد على تنظيم مستوى السكر في
الدم
، وتمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات. وتعد القرفة مثالية لإضافتها إلى دقيق الشوفان الصباحي، والتفاح المخبوز، وحساء اليقطين، والنبيذ الساخن.
أما اليانسون النجمي، فيُفيد في تهدئة السعال وتدفئة الجسم وتحسين الهضم، ويضفي مذاقا رائعا على اللحم ومغلي الكمثرى والشاي.
ويحتوي القرنفل على نسبة عالية من الأوجينول، وهي مادة ذات خصائص مضادة للبكتيريا ومسكنة للألم. ويتميّز القرنفل بتأثيره الدافئ والمنشط، لذا يُنصح بإضافته إلى حساء الجزر، والبسكويت، والمشروبات الساخنة.
أما الفلفل العطري (فلفل إفرنجي)، فيتميز برائحة معقدة تجمع بين نفحات القرنفل وجوزة
الطيب
والقرفة. ويحفز الهضم وله تأثير دافئ، ولا غنى عنه في المرق والتخمير وأطباق اللحوم.
وأوصت الطبيبة بإضافة
عودين
من القرفة، و3 حبات من اليانسون النجمي، و5 حبات من القرنفل، وبعض حبات الفلفل العطري إلى لتر واحد من عصير البرتقال (يفضل أن يكون طازجا مع اللب). يُسخّن المزيج على نار هادئة حتى تظهر الفقاعات الأولى دون الغليان، ثم يُترك مغطى لمدة 10 دقائق، ويُقدّم ساخنا. (روسيا اليوم)
ما هي أسرار القهوة الصحية؟
Lebanon 24
ما هي أسرار القهوة الصحية؟
10:51 | 2026-01-27
27/01/2026 10:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
07:35 | 2026-01-27
27/01/2026 07:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
Lebanon 24
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
04:36 | 2026-01-27
27/01/2026 04:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
Lebanon 24
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
02:13 | 2026-01-27
27/01/2026 02:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى
Lebanon 24
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى
00:30 | 2026-01-27
27/01/2026 12:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
