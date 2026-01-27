لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل

أشارت الدكتورة بوبكوفا، خبيرة التغذية، إلى أن للتوابل في الشتاء تأثيرا حراريا، إذ تحفّز عملية الأيض بلطف وتحسّن الدموية الدقيقة، ما يمنح الجسم دفئا طبيعيا.

وقالت: "تعمل الزيوت العطرية ومكونات التوابل النباتية كمطهرات طبيعية، كما تساهم في تعزيز المناعة".



ووفقا لها، تُعتبر القرفة ملكة توابل الشتاء، لأنها تحسن الدورة الدموية، وتساعد على تنظيم مستوى السكر في ، وتمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات. وتعد القرفة مثالية لإضافتها إلى دقيق الشوفان الصباحي، والتفاح المخبوز، وحساء اليقطين، والنبيذ الساخن.



أما اليانسون النجمي، فيُفيد في تهدئة السعال وتدفئة الجسم وتحسين الهضم، ويضفي مذاقا رائعا على اللحم ومغلي الكمثرى والشاي.



ويحتوي القرنفل على نسبة عالية من الأوجينول، وهي مادة ذات خصائص مضادة للبكتيريا ومسكنة للألم. ويتميّز القرنفل بتأثيره الدافئ والمنشط، لذا يُنصح بإضافته إلى حساء الجزر، والبسكويت، والمشروبات الساخنة.

أما الفلفل العطري (فلفل إفرنجي)، فيتميز برائحة معقدة تجمع بين نفحات القرنفل وجوزة والقرفة. ويحفز الهضم وله تأثير دافئ، ولا غنى عنه في المرق والتخمير وأطباق اللحوم.



وأوصت الطبيبة بإضافة من القرفة، و3 حبات من اليانسون النجمي، و5 حبات من القرنفل، وبعض حبات الفلفل العطري إلى لتر واحد من عصير البرتقال (يفضل أن يكون طازجا مع اللب). يُسخّن المزيج على نار هادئة حتى تظهر الفقاعات الأولى دون الغليان، ثم يُترك مغطى لمدة 10 دقائق، ويُقدّم ساخنا. (روسيا اليوم)