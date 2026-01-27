تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:17
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل photos 0
أشارت الدكتورة إيرينا بوبكوفا، خبيرة التغذية، إلى أن للتوابل في الشتاء تأثيرا حراريا، إذ تحفّز عملية الأيض بلطف وتحسّن الدورة الدموية الدقيقة، ما يمنح الجسم دفئا طبيعيا.
 
وقالت: "تعمل الزيوت العطرية ومكونات التوابل النباتية كمطهرات طبيعية، كما تساهم في تعزيز المناعة".

ووفقا لها، تُعتبر القرفة ملكة توابل الشتاء، لأنها تحسن الدورة الدموية، وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات. وتعد القرفة مثالية لإضافتها إلى دقيق الشوفان الصباحي، والتفاح المخبوز، وحساء اليقطين، والنبيذ الساخن.

أما اليانسون النجمي، فيُفيد في تهدئة السعال وتدفئة الجسم وتحسين الهضم، ويضفي مذاقا رائعا على اللحم ومغلي الكمثرى والشاي.

ويحتوي القرنفل على نسبة عالية من الأوجينول، وهي مادة ذات خصائص مضادة للبكتيريا ومسكنة للألم. ويتميّز القرنفل بتأثيره الدافئ والمنشط، لذا يُنصح بإضافته إلى حساء الجزر، والبسكويت، والمشروبات الساخنة.
 
أما الفلفل العطري (فلفل إفرنجي)، فيتميز برائحة معقدة تجمع بين نفحات القرنفل وجوزة الطيب والقرفة. ويحفز الهضم وله تأثير دافئ، ولا غنى عنه في المرق والتخمير وأطباق اللحوم.

وأوصت الطبيبة بإضافة عودين من القرفة، و3 حبات من اليانسون النجمي، و5 حبات من القرنفل، وبعض حبات الفلفل العطري إلى لتر واحد من عصير البرتقال (يفضل أن يكون طازجا مع اللب). يُسخّن المزيج على نار هادئة حتى تظهر الفقاعات الأولى دون الغليان، ثم يُترك مغطى لمدة 10 دقائق، ويُقدّم ساخنا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
توابل تعزز منظومة المناعة في الشتاء.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026
طرق فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء.. اتبعها!
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026
التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026
لماذا تنتشر الأمراض أكثر في فصل الشتاء؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026

Lebanon24
10:51 | 2026-01-27
Lebanon24
07:35 | 2026-01-27
Lebanon24
04:36 | 2026-01-27
Lebanon24
02:13 | 2026-01-27
Lebanon24
00:30 | 2026-01-27
Lebanon24
00:15 | 2026-01-27
