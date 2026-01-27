تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هي أسرار القهوة الصحية؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 10:51
A-
A+
ما هي أسرار القهوة الصحية؟
ما هي أسرار القهوة الصحية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير الدراسات الحديثة إلى أن شاربي القهوة يشعرون بسعادة ونشاط أكبر خلال الساعات الأولى من اليوم مقارنة بغيرهم، ويُعزى ذلك إلى تأثير الكافيين في منع امتصاص مركب "أدينوزين" المسؤول عن الشعور بالنعاس، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الـ"دوبامين" الذي يحسّن المزاج واليقظة. كما قد يختفي التعب الناتج عن أعراض انسحاب الكافيين بعد تناول القهوة الصباحية، فيشعر الشخص براحة أكبر.

فوائد صحية متعددة

ربطت أبحاث واسعة النطاق بين شرب القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، ويُرجح أن يعود ذلك إلى غناها بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب في الجسم. كما أظهرت دراسات أن تناول فنجان يوميا قد يقلل من تكرار اضطرابات نظم القلب لدى بعض المرضى.

نوع الحبوب يصنع الفرق

يوضح خبراء القهوة أن هناك نوعين رئيسيين من حبوب البن:

- روبوستا: تتميز بنسبة عالية من الكافيين وحموضة قوية، وتُستخدم غالبا في القهوة سريعة التحضير.
- أرابيكا: أكثر انتشارا عالميا، وأقل نسبة كافيين وحموضة، وألطف على المعدة، وتتميز بنكهة عطرية.
 
ويؤثر اختيار النوع على الطعم والفوائد الصحية، إذ تحتوي "روبوستا" على نسبة أعلى من بعض مضادات الأكسدة، بينما تمتاز "أرابيكا" بمركبات مفيدة للكبد والدماغ.

القهوة والأسنان والجهاز الهضمي

تعد القهوة من أكثر المشروبات المسببة لتصبغ الأسنان، خاصة عند ارتفاع نسبة حمض الكلوروجينيك فيها. ويمكن لإضافة الحليب أن تقلل هذا التأثير. كما قد تسبب القهوة تهيجا في المعدة لدى بعض الأشخاص، خصوصا من يعانون حساسية تجاه الكافيين أو الحموضة.

أكثر من مجرد كافيين

لا تقتصر فوائد القهوة على الكافيين فقط، إذ تحتوي على أكثر من ألف مركب حيوي، من بينها مضادات أكسدة تساهم في تحسين صحة الأمعاء. وقد أظهرت دراسات حديثة أن شاربي القهوة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر توازنا، مع زيادة البكتيريا المفيدة.

الكمية المناسبة للاستهلاك

يوصي الخبراء بتناول ما بين ثلاثة إلى أربعة فناجين يوميا، أي ما يعادل نحو 400 ملغ من الكافيين، باعتبارها كمية آمنة ومفيدة لمعظم البالغين. أما الإفراط في الاستهلاك فقد يؤدي إلى الأرق والقلق وتسارع ضربات القلب واضطرابات الجهاز الهضمي.

ويختلف محتوى الكافيين حسب طريقة التحضير، فالإسبريسو رغم نكهته القوية يحتوي عادة على كافيين أقل من القهوة المفلترة.

تأثير القهوة على الدماغ

يساعد الكافيين على تعزيز اليقظة والانتباه مؤقتا، لكنه قد يسبب القلق وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. كما أن التوقف المفاجئ عن شرب القهوة قد يؤدي إلى صداع وأعراض انسحاب بسبب تغيرات في الأوعية الدموية.

القهوة السريعة التحضير والطقوس اليومية

شهدت القهوة سريعة التحضير تطورا في مكوناتها، مع إضافة مستخلصات نباتية لتحسين الفوائد الصحية، غير أن الخبراء يؤكدون أن القهوة الطبيعية تظل الخيار الأفضل.

كما تلعب طقوس تحضير القهوة دورا نفسيا مهما في تحسين المزاج، بدءا من طحن الحبوب الطازجة، واختيار طريقة التحضير، وصولا إلى الاستمتاع بالرائحة والمذاق. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي الطريقة الصحية لشرب القهوة؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تداخل القهوة مع المكملات: ما الذي يجب معرفته؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يستيقظ لامين يامال ليلاً؟ اليكم ما كشفه من اسرار عن نفسه
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

من اليوم

السكري

روسيا

سعادة

روبي

تاجي

تيار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-01-27
Lebanon24
07:35 | 2026-01-27
Lebanon24
04:36 | 2026-01-27
Lebanon24
02:13 | 2026-01-27
Lebanon24
00:30 | 2026-01-27
Lebanon24
00:15 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24