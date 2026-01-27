ما هي أسرار القهوة الصحية؟

تشير الدراسات الحديثة إلى أن شاربي القهوة يشعرون بسعادة ونشاط أكبر خلال الساعات الأولى مقارنة بغيرهم، ويُعزى ذلك إلى تأثير الكافيين في منع امتصاص مركب "أدينوزين" المسؤول عن الشعور بالنعاس، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الـ"دوبامين" الذي يحسّن المزاج واليقظة. كما قد يختفي التعب الناتج عن أعراض انسحاب الكافيين بعد تناول القهوة الصباحية، فيشعر الشخص براحة أكبر.



فوائد صحية متعددة



ربطت أبحاث واسعة النطاق بين شرب القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل من النوع الثاني وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، ويُرجح أن يعود ذلك إلى غناها بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب في الجسم. كما أظهرت دراسات أن تناول فنجان يوميا قد يقلل من تكرار اضطرابات نظم القلب لدى بعض المرضى.



نوع الحبوب يصنع الفرق



يوضح خبراء القهوة أن هناك نوعين رئيسيين من حبوب البن:



- روبوستا: تتميز بنسبة عالية من الكافيين وحموضة قوية، وتُستخدم غالبا في القهوة سريعة التحضير.

- أرابيكا: أكثر انتشارا عالميا، وأقل نسبة كافيين وحموضة، وألطف على المعدة، وتتميز بنكهة عطرية.

ويؤثر اختيار النوع على الطعم والفوائد الصحية، إذ تحتوي "روبوستا" على نسبة أعلى من بعض مضادات الأكسدة، بينما تمتاز "أرابيكا" بمركبات مفيدة للكبد والدماغ.



القهوة والأسنان والجهاز الهضمي



تعد القهوة من أكثر المشروبات المسببة لتصبغ الأسنان، خاصة عند ارتفاع نسبة حمض الكلوروجينيك فيها. ويمكن لإضافة الحليب أن تقلل هذا التأثير. كما قد تسبب القهوة تهيجا في المعدة لدى بعض الأشخاص، خصوصا من يعانون حساسية تجاه الكافيين أو الحموضة.



أكثر من مجرد كافيين



لا تقتصر فوائد القهوة على الكافيين فقط، إذ تحتوي على أكثر من ألف مركب حيوي، من بينها مضادات أكسدة تساهم في تحسين صحة الأمعاء. وقد أظهرت دراسات حديثة أن شاربي القهوة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر توازنا، مع زيادة البكتيريا المفيدة.



الكمية المناسبة للاستهلاك



يوصي الخبراء بتناول ما بين ثلاثة إلى أربعة فناجين يوميا، أي ما يعادل نحو 400 ملغ من الكافيين، باعتبارها كمية آمنة ومفيدة لمعظم البالغين. أما الإفراط في الاستهلاك فقد يؤدي إلى الأرق والقلق وتسارع ضربات القلب واضطرابات الجهاز الهضمي.



ويختلف محتوى الكافيين حسب طريقة التحضير، فالإسبريسو رغم نكهته القوية يحتوي عادة على كافيين أقل من القهوة المفلترة.



تأثير القهوة على الدماغ



يساعد الكافيين على تعزيز اليقظة والانتباه مؤقتا، لكنه قد يسبب القلق وارتفاع ضغط لدى بعض الأشخاص. كما أن التوقف المفاجئ عن شرب القهوة قد يؤدي إلى صداع وأعراض انسحاب بسبب تغيرات في الأوعية الدموية.



القهوة السريعة التحضير والطقوس اليومية



شهدت القهوة سريعة التحضير تطورا في مكوناتها، مع إضافة مستخلصات نباتية لتحسين الفوائد الصحية، غير أن الخبراء يؤكدون أن القهوة الطبيعية تظل الخيار الأفضل.



كما تلعب طقوس تحضير القهوة دورا نفسيا مهما في تحسين المزاج، بدءا من طحن الحبوب الطازجة، واختيار طريقة التحضير، وصولا إلى الاستمتاع بالرائحة والمذاق. (روسيا اليوم)