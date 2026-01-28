هوايات ممتعة ستعزز ثقتكم بنفسكم.. تعرفوا عليها

لا داعي للخوف من البدء بشيء جديد. في الواقع، إن ممارسة هواية جديدة، يمكن أن تساعد على الشعور بمزيد من الشجاعة والثقة في جميع جوانب الحياة.



ووفقاً لما نشره موقع Good Housekeeping، لا تأتي الثقة من إتقان مهارة جديدة أو تحويلها إلى هدف آخر "لتحقيقه"، بل من إعادة التواصل مع جوانب من الشخصية تتجاوز الإنتاجية والأداء.



توضح كلوي بين، أخصائية العلاج النفسي والمتخصصة في العلاج الجسدي المراعي للصدمات النفسية: "تربط العديد من النساء قيمتهن بالإنتاجية، لذا يمكن أن تبدو الهوايات ترفاً أو غير ضرورية أو مجرد بند آخر في قائمة المهام". من منظور الجهاز العصبي، لا تُعدّ الهوايات مجرد إضافة، بل هي مُجددة للطاقة وضرورية للصحة على المدى . تُساعد الهوايات على الخروج من حالة الأداء المُستمر والعودة إلى حالة من المرح والفضول والتحكم العاطفي.

وتقول جيليان أموديو، أخصائية اجتماعية وأستاذة علم نفس، إن الهوايات تُمكن من تحقيق التوازن في الحياة من خلال رعاية جانب من جوانب الصحة يميل الكثيرون إلى إغفاله، وهو وقت الفراغ، مضيفة أن "للهوايات تأثير كبير على القدرة على شعور الشخص بالارتباط بالعالم من حوله، وتكوين روابط ذات معنى، وتعزيز تقدير الذات". وبينما يمكن تنمية الثقة بالنفس من خلال أي هواية، فإن المجموعة التالية يؤكد الخبراء على فاعليتها:



1- اليوغا

إن الممارسة المنتظمة لليوغا تُنمّي اليقظة الذهنية - التي ثبت أنها تُهدئ الأفكار المتشعبة وتُحسّن التركيز - بينما تُولّد شعوراً بالهدوء يدعم الثقة بالنفس بشكل طبيعي. كما أنها تُقوّي الترابط بين العقل والجسد لتساعد على الشعور بمزيد من الثبات والانسجام مع ذواتكم.



كما أن هناك فائدة أخرى لتعزيز الثقة بالنفس هي تحسين وضعية الجسم. تُشير الأبحاث إلى أن الوضعية الجيدة للجسم تزيد من الثقة في الأفكار والقرارات، لذا حتى جلسة قصيرة على البساط يمكن أن تجعل الشخص يشعر بمزيد من التوازن والاتزان.

2- الحرف اليدوية

توضح أليسون ماكليروي، أخصائية العلاج النفسي والمعالجة الفنية، أن "صنع أي نوع من الفنون بشكل طبيعي يساعد على الوصول إلى حالة من التركيز العميق، تُعرف غالباً باسم "التدفق"، مما يُساهم في تهدئة الجهاز العصبي.



يُعد الهدوء مدخلاً رائعاً لزيادة الثقة بالنفس، لأنه يُصفّي الذهن ويُتيح للشخص التواجد في اللحظة الحاضرة. تقول ماكليروي: "عندما ينغمس في الإبداع، يتباطأ التنفس، وتسترخي العضلات وتنخفض هرمونات التوتر".



3- الرقص

إن للرقص تأثيراً إيجابياً يجعل الشخص يشعر بمزيد من الحيوية، وبالتأكيد، بمزيد من الثقة بالنفس. إن تحريك الجسم يحفز إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تُحسّن الحالة المزاجية، لذا حتى لو بدأ الشخص ببعض الخجل، سرعان ما يتغلب جسمه على ذلك.



وتُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرقص يعانون من قلق أقل متعلق بأجسامهم ويتمتعون بثقة أكبر بالنفس من غيرهم، وتكون فوائد الثقة هذه أقوى لدى النساء بشكل خاص.



4- تجميع الصور والذكريات

يُعد تجميع الصور والذكريات طريقة ممتعة وملموسة لتغيير هذا النمط. إنها تُتيح للشخص استعادة ذكرياته المفضلة وتذكير نفسه بما أنجزه، مما يُمكن أن يُعزز ثقته بنفسه بشكل كبير.



5- المشي

تشير الأبحاث إلى أن خمس دقائق من المشي في الهواء الطلق كافية لتحسين الحالة المزاجية والثقة بالنفس. إن المشي وسيلة بسيطة لتصفية الذهن والتواصل مع الذات، أو للتواصل مع صديق مفيدٌ جداً للصحة النفسية. إن المشي لمسافات طويلة أو استكشاف مسارات جديدة يُضفي مزيداً من المتعة، ويمنح شعوراً إضافياً بالإنجاز.



6- البستنة

تقول دكتورة بين إن البستنة، حتى أبسطها كالحفاظ على نبتة في أصيص، تُعزز الثقة بالنفس من خلال تنمية المثابرة والصبر والتناغم. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها مهارة مكتسبة.



إن النجاح لا يعتمد كثيراً على الموهبة الفطرية في البستنة، بل على تنمية الوعي باحتياجات النبات. كما تُظهر الأبحاث أن العناية بالنباتات المنزلية تُخفض ضغط ، وهو مؤشر جسدي على الهدوء، مما يمكن أن يُعزز الثقة بالنفس.



7- تسلق الصخور الداخلي

تُعد صالات تسلق الصخور الداخلية اتجاهاً متنامياً، وهي رائعة لتعزيز الثقة بالنفس، خاصةً مع وجود جو داعم وروح مجتمعية. كل تسلق يمنح تحدياً واضحاً، يدفع للتركيز وحل المشكلات والعيش في اللحظة.



وتشير العديد من الدراسات إلى أن هذا النوع من الانخراط الذهني والبدني المكثف يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.