لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟

أوصت بتغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو بمجرد ظهور علامات التلف على الشعيرات، لضمان إزالة البلاك والبكتيريا بكفاءة وحماية اللثة والأسنان.



وأشارت طبيبة الأسنان سونوكو ناكاساتو إلى أن فرشاة الأسنان القديمة تصبح بيئة خصبة للبكتيريا، حتى مع شطفها بعد الاستخدام، وقد تعيد لك الجراثيم التي سببت لك المرض مثل الإنفلونزا أو التهاب الحلق.



وأكدت سونوكو أن الشعيرات المهترئة تؤدي إلى تنظيف أقل فعالية، ما قد يسبب تآكل وانحسار اللثة، بالإضافة إلى فقدان بياض الأسنان وزيادة مخاطر التسوس.



وتنطبق هذه التوصية أيضًا على فرش الأسنان الكهربائية، التي رغم فعاليتها العالية في إزالة البلاك، تتعرض للتلف وتستقطب الجراثيم بنفس سرعة الفرشاة اليدوية. ويجب استبدال رؤوسها بنفس وتيرة الفرشاة التقليدية. (إرم نيوز)

