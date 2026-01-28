لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

من المعروف أن قدرتنا على تذكر التفاصيل الشخصية والأحداث الماضية تتراجع مع تقدمنا في العمر، لكن الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذا التراجع ظلت غامضة إلى حد كبير.

وفي خطوة مهمة نحو فك هذا اللغز، كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية عن صورة أكثر تعقيدا وتركيبا مما كان يعتقد سابقا.

وسعى فريق بحثي دولي بقيادة جامعة أوسلو إلى تحليل العلاقة المعقدة بين التغيرات الدماغية المرتبطة بالعمر وتراجع الذاكرة. وتساءل الباحثون عما إذا كان هذا التراجع قدرا حتميا يصيب الجميع بالتساوي، أم أنه يتأثر بعوامل خطر فردية، مثل وجود الجين APOE ε4، وهو أحد أهم العوامل الجينية المعروفة التي تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.



وتميزت الدراسة بحجمها غير المسبوق وعمق تحليلها، حيث دمجت بيانات هائلة جمعت على مدى 3737 مشاركا يتمتعون بصحة إدراكية سليمة.



وشملت هذه البيانات مجموعة مذهلة تضم أكثر من 10 آلاف صورة بالرنين المغناطيسي وأكثر من 13 ألف تقييم للذاكرة، مستقاة من عدد كبير من الدراسات الطويلة الأمد.



ويكمن أحد أهم الاكتشافات في تفنيد الفكرة البسيطة القائلة بأن تراجع الذاكرة مرتبط بمنطقة دماغية واحدة. بينما أكدت النتائج الدور المركزي للحصين، وهو منطقة الدماغ الحيوية للذاكرة والتعلم، إلا أنها أظهرت أن القصة أكبر من ذلك، إذ يرتبط ضعف الذاكرة العرضية بانخفاض حجم المادة الدماغية ، ولكن هذه العلاقة ليست ثابتة أو موحدة بين الأفراد.

ويتجلى تعقيد الصورة من خلال عدة ملاحظات رئيسية: أولا، يصبح الترابط بين تقلص أنسجة الدماغ وضعف الذاكرة أكثر وضوحا مع التقدم في العمر، خاصة بعد الستين. ثانيا، تصل قوة العلاقة بين ضمور الدماغ وضعف الذاكرة إلى ذروتها لدى الأشخاص الذين يفقدون أنسجة أدمغتهم بوتيرة أسرع من المعدل الطبيعي المرتبط بالعمر. ثالثا، بين الأفراد الحاملين لجين APOE ε4، لاحظ الباحثون تسارعا في وتيرة فقدان أنسجة الدماغ وتراجع الذاكرة مقارنة بغير الحاملين للجين، إلا أن المسار العام للتغيرات ظل متشابها في المجموعتين.



ويعلق طبيب الأعصاب ألفارو باسكوال ليون من كلية هارفارد للطب على هذه النتائج بالقول: "التراجع الإدراكي وفقدان الذاكرة ليسا مجرد نتيجة حتمية للشيخوخة، بل هما تعبير عن تفاعل معقد بين الاستعداد الفردي والعمليات البيولوجية المرتبطة بالعمر التي تمهد الطريق للأمراض التنكسية العصبية". (روسيا اليوم)