تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة

الكوسا من الخضروات الصيفية المفيدة والمغذية، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين A، فيتامين C، البوتاسيوم، والمغنيسيوم. تساعد الكوسا في تعزيز صحة القلب لأنها تقلل من ضغط وتحسن الدموية بفضل محتواها العالي من الألياف والماء. كما تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك، بسبب احتوائها على الألياف التي تنشط حركة الأمعاء. تحتوي الكوسا على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتحسن صحة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن أو المحافظة عليه. يمكن تناول الكوسا مشوية، مطبوخة أو حتى نيئة في السلطات، مما يجعلها إضافة لذيذة وصحية لأي وجبة.

