تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة

Lebanon 24
28-01-2026 | 12:02
A-
A+
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الكوسا من الخضروات الصيفية المفيدة والمغذية، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين A، فيتامين C، البوتاسيوم، والمغنيسيوم. تساعد الكوسا في تعزيز صحة القلب لأنها تقلل من ضغط الدم وتحسن الدورة الدموية بفضل محتواها العالي من الألياف والماء. كما تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك، بسبب احتوائها على الألياف التي تنشط حركة الأمعاء. تحتوي الكوسا على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتحسن صحة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن أو المحافظة عليه. يمكن تناول الكوسا مشوية، مطبوخة أو حتى نيئة في السلطات، مما يجعلها إضافة لذيذة وصحية لأي وجبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. تعرفوا عليها
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية لزيت الخروع.. تعرفوا عليها!
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ستحفّزك على استخدامها كل يوم.. فوائد صحية رائعة للمستكة تعرف عليها
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة للسبانخ.. اكتشفها!
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24

المعادن

الدورة

حسن ا

شويت

الدم

غنيس

اسيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:04 | 2026-01-28
Lebanon24
09:50 | 2026-01-28
Lebanon24
08:19 | 2026-01-28
Lebanon24
03:53 | 2026-01-28
Lebanon24
02:03 | 2026-01-28
Lebanon24
23:51 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24