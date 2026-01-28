فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية

الرمان من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، ويعتبر مفيدًا للصحة العامة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة. يساعد تناول الرمان في تقوية القلب وخفض ضغط ، كما يعزز جهاز المناعة ويحسن الهضم. كما يُفيد البشرة والشعر، ويحمي الجسم من الالتهابات ويقلل من خطر بعض الأمراض المزمنة. إضافةً إلى ذلك، عصير الرمان لذيذ ومنعش، ويمكن إدخاله في بسهولة.

