14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
صحة
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
Lebanon 24
28-01-2026
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
الرمان من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، ويعتبر مفيدًا للصحة العامة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة. يساعد تناول الرمان في تقوية القلب وخفض ضغط
الدم
، كما يعزز جهاز المناعة ويحسن الهضم. كما يُفيد البشرة والشعر، ويحمي الجسم من الالتهابات ويقلل من خطر بعض الأمراض المزمنة. إضافةً إلى ذلك، عصير الرمان لذيذ ومنعش، ويمكن إدخاله في
النظام الغذائي
بسهولة.
Advertisement
