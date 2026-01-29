تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
Lebanon 24
29-01-2026
|
01:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر خبراء صحة من أن ملاحظة رائحة كريهة غير معتادة في الجسم قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان عنق الرحم، داعين إلى مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن وعدم تجاهل الأمر.
وأوضح مختصون أن هذه الرائحة، رغم أنها قد تبدو عرضا بسيطا، قد تكون علامة على تطور المرض، مشددين على أن تجاهل الأعراض قد يسمح للسرطان بالانتشار ويؤدي إلى تدهور الحالة الصحية.
ما هو سرطان عنق الرحم؟
يُعد سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و35 عاما، لكنه قد يصيب أي امرأة في أي عمر.
وأشارت الهيئة إلى أن معظم حالات سرطان عنق الرحم ناتجة عن الإصابة ببعض أنواع
فيروس
الورم الحليمي
البشري
(HPV)، وغالبًا ما يتطور المرض ببطء.
من الأكثر عرضة للإصابة؟
تشمل عوامل الخطر ضعف جهاز المناعة، التدخين، الإنجاب المبكر أو المتعدد، تناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة، أو وجود تاريخ سابق لبعض أنواع السرطان.
ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر يبقى العامل الأهم في رفع فرص الشفاء، داعين النساء إلى عدم التردد في طلب المشورة الطبية عند ملاحظة أي أعراض مقلقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر
29/01/2026 10:59:17
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟
Lebanon 24
هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟
29/01/2026 10:59:17
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: أثني على جمال لبنان فالرب عطر ملابسكم برائحة هذه الارض
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: أثني على جمال لبنان فالرب عطر ملابسكم برائحة هذه الارض
29/01/2026 10:59:17
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل الجهاز المناعي.. 10 علامات قد تظهر على الجسم
Lebanon 24
مشاكل الجهاز المناعي.. 10 علامات قد تظهر على الجسم
29/01/2026 10:59:17
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البشري
فيروس
فيرو
بالا
قد يعجبك أيضاً
أضرار التدخين للحامل
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
Lebanon 24
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
15:04 | 2026-01-28
28/01/2026 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
Lebanon 24
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
12:02 | 2026-01-28
28/01/2026 12:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟
Lebanon 24
لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟
09:50 | 2026-01-28
28/01/2026 09:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
08:19 | 2026-01-28
28/01/2026 08:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2026-01-28
أضرار التدخين للحامل
15:04 | 2026-01-28
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
12:02 | 2026-01-28
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
09:50 | 2026-01-28
لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟
08:19 | 2026-01-28
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
03:53 | 2026-01-28
عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 10:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24