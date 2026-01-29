تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

صحة

الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة

Lebanon 24
29-01-2026 | 04:03
A-
A+

الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة photos 0
الموز واحد من أكثر الفواكه شعبية حول العالم، ويتميز بطعمه الحلو وسهولة تناوله في أي وقت. لكن الموز ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل يحمل مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية التي تجعل منه إضافة ممتازة للنظام الغذائي اليومي.

1. غني بالفيتامينات والمعادن

الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب. كما يحتوي على فيتامين C وفيتامين B6، الضروريين لدعم الجهاز المناعي وتحسين وظائف الدماغ.

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي

الموز يحتوي على ألياف غذائية، تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك. كما يحتوي على نوع من النشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

3. يمنح الطاقة بسرعة

الموز مصدر طبيعي للكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، ما يجعله غذاءً ممتازًا لمن يحتاج إلى طاقة سريعة قبل التمارين الرياضية أو خلال يوم طويل.

4. يدعم صحة القلب

البوتاسيوم في الموز يساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتقليل ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

5. مفيد للمزاج والدماغ

الموز يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين، المعروف بـ "هرمون السعادة". تناول الموز يمكن أن يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة.

6. يساعد على التحكم في الوزن

على الرغم من طعمه الحلو، الموز يحتوي على سعرات حرارية معتدلة وألياف تساعد على الشعور بالشبع، مما يجعله وجبة خفيفة صحية لمن يسعى للتحكم في الوزن.

الموز ليس مجرد فاكهة سريعة وسهلة، بل هو صديق للصحة والقلب والهضم والمزاج. إدراجه بانتظام في النظام الغذائي يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العامة ويمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية.
Advertisement
الأكثر قراءة

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
أيضاً في صحة
