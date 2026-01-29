تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لدى المتعافين من كوفيد-19.. طريقة فعالة لاستعادة حاسة الشم
Lebanon 24
29-01-2026
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
المكتب الإعلامي
لجامعة سيتشينوف الطبية، أن علماء الجامعة يدرسون فعالية التدريب الشمي في استعادة حاسة الشم لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة ما بعد
كوفيد
.
وجاء في بيان المكتب: "التدريب الشمي علاج غير دوائي للمرضى الذين يعانون من ضعف حاسة الشم. وتتضمن هذه الطريقة تعريض المرضى لأربع روائح لمدة عشر
ثوان
لكل منها، عدة مرات في اليوم. وهذه الطريقة ابتكرها أطباء الأنف والأذن والحنجرة
في الجامعة
. ويستخدمون نظاما آليا برمجيا وأجهزة لعرض الروائح. ويعرض النظام الروائح بترتيب محدد، وخلال التدريب، يؤدي المريض عدة تمارين، تشمل التعرف على الروائح والتمييز بينها".
وتتضمن هذه الطريقة تخطيط كهربية الدماغ (EEG).، حيث يساعد هذا في التقييم الموضوعي للتغيرات التي تحدث في الدماغ أثناء التدريب على حاسة الشم.
وتقول الدكتورة غايا ليبيديفا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة: "عندما نختبر المريض ونسأله عما إذا كان يشم رائحة ما، يظل هذا تقييما ذاتيا لفعالية العلاج. ويمكن تحديد أنماط مختلفة على تخطيط الدماغ الكهربائي. فمثلا، التغيرات في الإيقاعات المسؤولة عن المشاركة في عملية التدريب، تؤثر بدورها على نتائج العلاج". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتاحف تعيد تعريف تجربة الفن عبر حاسة الشم
Lebanon 24
المتاحف تعيد تعريف تجربة الفن عبر حاسة الشم
29/01/2026 17:56:51
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
29/01/2026 17:56:51
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد آثار جانبية جديدة لجائحة كوفيد-19
Lebanon 24
رصد آثار جانبية جديدة لجائحة كوفيد-19
29/01/2026 17:56:51
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: إما أن يتخلى الحزب عن سلاحه ويحل هذا الملف مع اللبنانيين وإما أن تضرب الدولة بيد من حديد وأن تكون فعالة أكثر وهناك خطوات عدة يجب القيام بها لاستعادة السيادة
Lebanon 24
الجميّل: إما أن يتخلى الحزب عن سلاحه ويحل هذا الملف مع اللبنانيين وإما أن تضرب الدولة بيد من حديد وأن تكون فعالة أكثر وهناك خطوات عدة يجب القيام بها لاستعادة السيادة
29/01/2026 17:56:51
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
مكتب الإعلام
روسيا اليوم
في الجامعة
الإيقاع
روسيا
المري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟
Lebanon 24
بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟
09:30 | 2026-01-29
29/01/2026 09:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
Lebanon 24
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
04:03 | 2026-01-29
29/01/2026 04:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
Lebanon 24
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
01:18 | 2026-01-29
29/01/2026 01:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
Lebanon 24
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
15:04 | 2026-01-28
28/01/2026 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:30 | 2026-01-29
بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟
04:03 | 2026-01-29
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
01:18 | 2026-01-29
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
23:00 | 2026-01-28
أضرار التدخين للحامل
15:04 | 2026-01-28
فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية
12:02 | 2026-01-28
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
فيديو
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
10:07 | 2026-01-29
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 17:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24