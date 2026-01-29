تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:30
A-
A+
بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟
بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعاني بعض الأشخاص من الإغماء المفاجئ عند رؤية الدم، في مشهد قد يبدو مرتبطًا بالخوف، إلا أن الأطباء يؤكدون أن السبب في الغالب فسيولوجي بحت، ويُعرف طبيًا بـ"الإغماء الوعائي المبهم".

ويحدث هذا النوع من الإغماء عندما يتفاعل الجهاز العصبي بشكل مفرط مع محفزات معينة، مثل رؤية الدم أو التعرض لإجهاد عاطفي شديد. في هذه الحالة، ينشط العصب المبهم، ما يؤدي إلى تباطؤ ضربات القلب وتوسع الأوعية الدموية، وبالتالي انخفاض ضغط الدم وتراجع تدفقه إلى الدماغ بشكل مؤقت، ما يسبب الدوخة أو فقدان الوعي.

ويُعد الإغماء الوعائي من الحالات الشائعة، خاصة بين صغار السن والأشخاص الأصحاء، وتشير الدراسات إلى أن نحو ثلث البشر قد يتعرضون لنوبة إغماء واحدة على الأقل خلال حياتهم. وتشمل العوامل التي تزيد احتمالية حدوثه الجفاف، الوقوف لفترات طويلة، الجوع، التعب، التغير المفاجئ في وضعية الجسم، أو التوتر النفسي.

ولا يرتبط هذا النوع من الإغماء غالبًا بأمراض القلب أو الجهاز العصبي، إلا أن تكراره دون سبب واضح يستدعي مراجعة الطبيب للاطمئنان.
 
وتسبق الإغماء عادةً علامات تحذيرية، منها الدوخة، التعرق، شحوب الوجه، تشوش الرؤية، الغثيان أو طنين الأذن. وينصح الأطباء عند الشعور بهذه الأعراض بالجلوس فورًا أو الاستلقاء ورفع الساقين، مع التنفس ببطء وعمق.

وللوقاية، يُوصى بالحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل، وتناول وجبات منتظمة، وتجنب المحفزات المعروفة قدر الإمكان. كما قد يساعد العلاج التدريجي بالتعرض، تحت إشراف مختص، الأشخاص الذين يغمى عليهم عند رؤية الدم. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سبب مفاجئ لارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: في وضع مثالي أودّ رؤية الديمقراطية بإيران لكنني لا أودّ رؤية الناس يقتلون وأريد لهم الحصول على بعض الحرية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 8 أشخاص وفقدان 82 آخرين في انهيار أرضي بجزيرة جاوة الإندونيسية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. فقدان طائرة كولومبية تقلّ 15 شخصا!
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24

العلا

الغال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-01-29
Lebanon24
04:03 | 2026-01-29
Lebanon24
01:18 | 2026-01-29
Lebanon24
23:00 | 2026-01-28
Lebanon24
15:04 | 2026-01-28
Lebanon24
12:02 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24