بعد رؤية الدم.. ما سبب فقدان بعض الأشخاص وعيهم؟

يعاني بعض الأشخاص من الإغماء المفاجئ عند رؤية ، في مشهد قد يبدو مرتبطًا بالخوف، إلا أن الأطباء يؤكدون أن السبب في الغالب فسيولوجي بحت، ويُعرف طبيًا بـ"الإغماء الوعائي المبهم".



ويحدث هذا النوع من الإغماء عندما يتفاعل الجهاز العصبي بشكل مفرط مع محفزات معينة، مثل رؤية الدم أو التعرض لإجهاد عاطفي شديد. في هذه الحالة، ينشط العصب المبهم، ما يؤدي إلى تباطؤ ضربات القلب وتوسع الأوعية الدموية، وبالتالي انخفاض ضغط الدم وتراجع تدفقه إلى الدماغ بشكل مؤقت، ما يسبب الدوخة أو فقدان الوعي.



ويُعد الإغماء الوعائي من الحالات الشائعة، خاصة بين صغار السن والأشخاص الأصحاء، وتشير الدراسات إلى أن نحو ثلث البشر قد يتعرضون لنوبة إغماء واحدة على الأقل خلال حياتهم. وتشمل العوامل التي تزيد احتمالية حدوثه الجفاف، الوقوف لفترات طويلة، الجوع، التعب، التغير المفاجئ في وضعية الجسم، أو التوتر النفسي.



ولا يرتبط هذا النوع من الإغماء غالبًا بأمراض القلب أو الجهاز العصبي، إلا أن تكراره دون سبب واضح يستدعي مراجعة الطبيب للاطمئنان.

وتسبق الإغماء عادةً علامات تحذيرية، منها الدوخة، التعرق، شحوب الوجه، تشوش الرؤية، الغثيان أو طنين الأذن. وينصح الأطباء عند الشعور بهذه الأعراض بالجلوس فورًا أو الاستلقاء ورفع الساقين، مع التنفس ببطء وعمق.



وللوقاية، يُوصى بالحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل، وتناول وجبات منتظمة، وتجنب المحفزات المعروفة قدر الإمكان. كما قد يساعد العلاج التدريجي بالتعرض، تحت إشراف مختص، الأشخاص الذين يغمى عليهم عند رؤية الدم. (إرم نيوز)