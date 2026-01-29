8 أطعمة تدعم الصحة النفسية وتحسن المزاج

تشير أبحاث حديثة إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تلعب دوراً في تحسين المزاج والصحة النفسية على المدى ، بفضل احتوائها على عناصر غذائية تؤثر في وظائف الدماغ وتنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين. ومع ذلك، تؤكد الدراسات أن الغذاء وحده لا يعالج الاكتئاب أو القلق، بل يعد جزءاً من نمط حياة صحي متكامل.

ومن بين هذه الأطعمة: الأسماك الدهنية (السلمون والسردين) الغنية بأوميغا-3 وفيتامين د، الشوكولاته الداكنة، الموز، الأطعمة المخمرة مثل اللبن ومخلل الملفوف، المكسرات والبذور، الحبوب الكاملة، الخضراوات الورقية، والبيض.

وتشير الدراسات إلى أن تناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يقلل التوتر، ويحسن المزاج، ويخفض خطر ظهور أعراض الاكتئاب، لكنه لا يغني عن العلاج الطبي عند الحاجة.