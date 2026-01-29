تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
صحة

راقب كمية الماء التي تشربها… فاحتياجاتك تختلف

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:00
راقب كمية الماء التي تشربها… فاحتياجاتك تختلف
راقب كمية الماء التي تشربها… فاحتياجاتك تختلف photos 0
أكد خبراء الصحة أن قاعدة شرب ثمانية أكواب من الماء يومياً ليست دقيقة، إذ تختلف احتياجات كل شخص بحسب النشاط البدني، الحالة الصحية، العمر، والظروف المناخية.

يسهم الماء في تنظيم حرارة الجسم، تليين المفاصل، دعم وظائف الخلايا، والتخلص من الفضلات، ويشكل ما بين 50 و70% من مكونات الإنسان.

وتشير عيادة "مايو كلينيك" إلى أن المعدلات لشرب المياه هي نحو 3.7 لتر يومياً للرجال و2.7 لتر للنساء، وتشمل جميع مصادر السوائل مثل المشروبات والأطعمة الغنية بالماء.

ولمراقبة الترطيب بشكل أفضل، ينصح الخبراء بالاعتماد على مؤشرات واقعية مثل الإحساس بالعطش ولون البول الفاتح أو الشفاف، مع التحذير من الإفراط في شرب الماء الذي قد يؤدي إلى نقص صوديوم الدم ومشكلات صحية.

Lebanon24
00:03 | 2026-01-30
Lebanon24
14:44 | 2026-01-29
Lebanon24
09:30 | 2026-01-29
Lebanon24
07:34 | 2026-01-29
Lebanon24
04:03 | 2026-01-29
Lebanon24
01:18 | 2026-01-29
