صحة
أطعمة لتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.. ما هي؟
Lebanon 24
30-01-2026
|
09:14
بحسب موقع "فيرويل هيلث"، هناك ثمانية أطعمة أظهرت الأبحاث قدرتها على دعم المزاج على المدى
الطويل
، وينصح بإدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.
1- الأسماك الدهنية
مثل
السلمون
والسردين والتونة، وهي غنية بأحماض
أوميغا
3 الدهنية التي تدعم بنية الدماغ ووظائفه. وتشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بغيرهم.
2- الشوكولا الداكنة
أظهرت أبحاث أن الشوكولا الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو تساعد في تقليل التوتر والمشاعر السلبية، وتعزيز المشاعر الإيجابية، ويُعزى ذلك إلى مركبات الكاكاو وتأثيرها على محور الأمعاء والدماغ.
3- الموز
يرتبط تناول الموز ضمن نظام غذائي متوازن بتحسن المزاج والصحة النفسية العامة. وفي دراسات على الشباب، أفاد من يتناولونه بانتظام بتحسن في حالتهم النفسية.
4- الأطعمة المخمرة
مثل الزبادي والكفير، حيث تربط الأبحاث بينها وبين تحسن المزاج عبر التأثير في ميكروبات الأمعاء وشبكة الاتصال بين الجهاز الهضمي والدماغ والجهاز المناعي.
5- المكسرات والبذور
تشير دراسات إلى أن استهلاك المكسرات والبذور يرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب. وأظهرت تحليلات واسعة أن الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام أقل عرضة للإبلاغ عن أعراض نفسية سلبية.
6- الحبوب الكاملة
مثل الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل، وقد وجد الباحثون أن تناولها يرتبط بانخفاض أعراض القلق والاكتئاب مقارنة بالحبوب المكررة.
7- الخضروات الورقية
مثل السبانخ والكرنب، حيث أظهرت مراجعات علمية أن زيادة استهلاك الخضروات الورقية والفواكه يرتبط بانخفاض الضيق النفسي وأعراض الاكتئاب.
8- البيض
أشارت دراسات إلى أن تناول البيض بانتظام يرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب، خاصة لدى كبار السن، لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة لوظائف الدماغ. (سكاي نيوز عربية)
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
Lebanon 24
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
10:12 | 2026-01-30
30/01/2026 10:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
Lebanon 24
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
08:00 | 2026-01-30
30/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلث البشر يختبرونه.. إليك كيفية التعامل مع أعراض الإغماء الوعائي
Lebanon 24
ثلث البشر يختبرونه.. إليك كيفية التعامل مع أعراض الإغماء الوعائي
03:06 | 2026-01-30
30/01/2026 03:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس نيباه وخطورة التفشي.. منظمة الصحة تطمئن
Lebanon 24
فيروس نيباه وخطورة التفشي.. منظمة الصحة تطمئن
00:56 | 2026-01-30
30/01/2026 12:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيدلية الطبيعة" في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ
Lebanon 24
"صيدلية الطبيعة" في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ
00:03 | 2026-01-30
30/01/2026 12:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
