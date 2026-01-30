أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟

بحسب موقع " "، يتمتع كل من القهوة والشاي بقيم غذائية متقاربة، ويرتبطان بفوائد صحية تعود أساساً إلى احتوائهما على مضادات الأكسدة، حيث يساهمان في تحسين صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر في ، وتقليل الالتهابات، وزيادة اليقظة الذهنية.

تحتوي القهوة على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالشاي، ما يجعل تأثيرها أسرع وأقوى في تعزيز النشاط والانتباه. لذلك، يفضلها الأشخاص الذين يحتاجون إلى دفعة قوية من الطاقة في الصباح.



في المقابل، قد يكون الشاي خياراً أفضل لمن يعانون من حساسية تجاه الكافيين، إذ يمنح طاقة أكثر توازناً وأقل حدة.

يتميز الشاي باحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة المفيدة للجسم، وتختلف فوائده بحسب نوعه:



الشاي الأسود يساعد في:

تحسين تدفق الدم وضغطه

تقليل الالتهابات

تعزيز صحة الميكروبيوم المعوي

تحسين مستويات السكر في الدم

تقليل التوتر

الشاي الأخضر يرتبط بـ:

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

دعم صحة الأوعية الدموية

الحماية من الالتهابات

تعزيز القدرات الإدراكية وصحة الدماغ

تشير دراسات عديدة إلى أن استهلاك القهوة باعتدال قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض، من بينها:



أمراض القلب والوفاة المرتبطة بها

ارتفاع ضغط الدم

من النوع الثاني

بعض أنواع السرطان

أمراض الكبد والكلى

مرض باركنسون

رغم فوائدهما، لا يُعد الشاي والقهوة مناسبين لجميع الأشخاص، خصوصاً من لديهم حساسية تجاه الكافيين أو يعانون من مشكلات صحية تتأثر به.



وقد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى آثار جانبية، مثل:



تسارع ضربات القلب

القلق والتوتر

صعوبة النوم

الغثيان

كثرة التبول

بين القهوة والشاي لا يتعلق بالأفضل مطلقا، بل بما يناسب جسمك ونمط حياتك. فإذا كنت تبحث عن طاقة سريعة وقوية، فقد تكون القهوة خيارك. أما تفضل بداية أكثر هدوءاً وتوازناً، فالشاي قد يكون الأنسب. (سكاي نيوز عربية)