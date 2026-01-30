تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
Lebanon 24
30-01-2026
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب موقع "
فيري ويل هيلث
"، يتمتع كل من القهوة والشاي بقيم غذائية متقاربة، ويرتبطان بفوائد صحية تعود أساساً إلى احتوائهما على مضادات الأكسدة، حيث يساهمان في تحسين صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر في
الدم
، وتقليل الالتهابات، وزيادة اليقظة الذهنية.
تحتوي القهوة على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالشاي، ما يجعل تأثيرها أسرع وأقوى في تعزيز النشاط والانتباه. لذلك، يفضلها الأشخاص الذين يحتاجون إلى دفعة قوية من الطاقة في الصباح.
في المقابل، قد يكون الشاي خياراً أفضل لمن يعانون من حساسية تجاه الكافيين، إذ يمنح طاقة أكثر توازناً وأقل حدة.
يتميز الشاي باحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة المفيدة للجسم، وتختلف فوائده بحسب نوعه:
الشاي الأسود يساعد في:
تحسين تدفق الدم وضغطه
تقليل الالتهابات
تعزيز صحة الميكروبيوم المعوي
تحسين مستويات السكر في الدم
تقليل التوتر
الشاي الأخضر يرتبط بـ:
تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
دعم صحة الأوعية الدموية
الحماية من الالتهابات
تعزيز القدرات الإدراكية وصحة الدماغ
تشير دراسات عديدة إلى أن استهلاك القهوة باعتدال قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض، من بينها:
أمراض القلب والوفاة المرتبطة بها
ارتفاع ضغط الدم
السكري
من النوع الثاني
بعض أنواع السرطان
أمراض الكبد والكلى
مرض باركنسون
رغم فوائدهما، لا يُعد الشاي والقهوة مناسبين لجميع الأشخاص، خصوصاً من لديهم حساسية تجاه الكافيين أو يعانون من مشكلات صحية تتأثر به.
وقد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى آثار جانبية، مثل:
تسارع ضربات القلب
القلق والتوتر
صعوبة النوم
الغثيان
كثرة التبول
الاختيار
بين القهوة والشاي لا يتعلق بالأفضل مطلقا، بل بما يناسب جسمك ونمط حياتك. فإذا كنت تبحث عن طاقة سريعة وقوية، فقد تكون القهوة خيارك. أما
إذا كنت
تفضل بداية أكثر هدوءاً وتوازناً، فالشاي قد يكون الأنسب. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشاي أم القهوة.. أيهما الأفضل لصحة العظام؟
Lebanon 24
الشاي أم القهوة.. أيهما الأفضل لصحة العظام؟
30/01/2026 20:18:28
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
30/01/2026 20:18:28
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الشاي البارد والساخن.. أيّهما أفضل؟
Lebanon 24
بين الشاي البارد والساخن.. أيّهما أفضل؟
30/01/2026 20:18:28
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيّهما الأفضل لغسل الوجه.. الماء البارد أم الساخن؟
Lebanon 24
أيّهما الأفضل لغسل الوجه.. الماء البارد أم الساخن؟
30/01/2026 20:18:28
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيري ويل هيلث
سكاي نيوز
سكاي نيو
الاختيار
إذا كنت
السكري
روبيو
أم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن مرض السرطان ومكافحته.. كلام مهم لوزير الصحة
Lebanon 24
عن مرض السرطان ومكافحته.. كلام مهم لوزير الصحة
11:55 | 2026-01-30
30/01/2026 11:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة لتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة لتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.. ما هي؟
09:14 | 2026-01-30
30/01/2026 09:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
Lebanon 24
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
08:00 | 2026-01-30
30/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلث البشر يختبرونه.. إليك كيفية التعامل مع أعراض الإغماء الوعائي
Lebanon 24
ثلث البشر يختبرونه.. إليك كيفية التعامل مع أعراض الإغماء الوعائي
03:06 | 2026-01-30
30/01/2026 03:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس نيباه وخطورة التفشي.. منظمة الصحة تطمئن
Lebanon 24
فيروس نيباه وخطورة التفشي.. منظمة الصحة تطمئن
00:56 | 2026-01-30
30/01/2026 12:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
14:00 | 2026-01-29
29/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
06:56 | 2026-01-30
30/01/2026 06:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
15:37 | 2026-01-29
29/01/2026 03:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:55 | 2026-01-30
عن مرض السرطان ومكافحته.. كلام مهم لوزير الصحة
09:14 | 2026-01-30
أطعمة لتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.. ما هي؟
08:00 | 2026-01-30
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
03:06 | 2026-01-30
ثلث البشر يختبرونه.. إليك كيفية التعامل مع أعراض الإغماء الوعائي
00:56 | 2026-01-30
فيروس نيباه وخطورة التفشي.. منظمة الصحة تطمئن
00:03 | 2026-01-30
"صيدلية الطبيعة" في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 20:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24