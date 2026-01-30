تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

دراسة مُفاجئة عن "رعاية الأحفاد".. الخبر يخصُّ "الأجداد"

Lebanon 24
30-01-2026 | 14:00
دراسة مُفاجئة عن رعاية الأحفاد.. الخبر يخصُّ الأجداد
أظهرت دراسات حديثة أن "رعاية الأحفاد بانتظام قد تضر بالصحة النفسية للأجداد، إذ أن ذلك يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصةً لدى الأجداد الأكبر سناً الذين يتولون رعاية أطفال صغار من دون سن السادسة".


وبحسب "دايلي ميل"، أرجع الباحثون ذلك إلى الإجهاد البدني والمالي الناتج عن إبقاء الأطفال الرضع مشغولين أثناء عمل والديهم.


وتقول أبحاث بريطانية عن الشيخوخة إن ما يسمى بـ"رعاية الأجداد" له فوائد جمة للأزواج الأكبر سناً، إذ يحافظ على نشاطهم الذهني والبدني ويخفف من شعورهم بالوحدة.


لكن أحدث دراسة، أجراها فريق من علماء النفس في جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران، إيران، تشير إلى أن رعاية الأحفاد لا تُحقق جميعها نتائج إيجابية.


واستطلع الباحثون آراء أكثر من 400 زوج من كبار السن حول عدد مرات رعايتهم لأحفادهم وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل تتعلق بانخفاض الحالة المزاجية.


وكشفت النتائج، التي نشرتها المجلة البريطانية لعلم النفس، عن عدم وجود صلة بين رعاية الأحفاد والاكتئاب لدى الأجداد الأصغر سناً في الخمسينيات من العمر.


لكن بين من هم في الستينيات من العمر، لوحظ ارتفاع ملحوظ في خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصةً إذا كان عمر الأحفاد أقل من ست سنوات.


وقال الباحثون إنه "بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، قد تشكل رعاية الأحفاد ضغطاً عاطفياً وجسدياً إضافياً عليهم، وتستنزف الكثير من وقتهم وجهدهم". (24)
