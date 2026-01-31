تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

دراسة عن توقيت النوم والنوبة القلبية.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
31-01-2026 | 23:00
دراسة عن توقيت النوم والنوبة القلبية.. ماذا كشفت؟
دراسة عن توقيت النوم والنوبة القلبية.. ماذا كشفت؟ photos 0
يميل البالغون الذين يعتبرون أنفسهم "ساهرين" إلى الحصول على درجات أقل في تقييمات صحة القلب والأوعية الدموية، ويواجهون خطراً أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفق دراسة حديثة.
 

وبحثت الدراسة في كيفية ارتباط النمط الزمني للشخص، أي ميله الطبيعي للنشاط في الصباح أو المساء، بصحة القلب بشكل عام.


وبحسب "فوكس نيوز"، استند الباحثون في دراستهم إلى بيانات البنك الحيوي البريطاني على مدى 14 عاماً، والتي شملت حوالي 300 ألف شخص بمتوسط عمر 57 عاماً.


ووصف حوالي 8% من المشاركين أنفسهم بأنهم "ساهرون بالتأكيد"، أي أنهم يسهرون لوقت متأخر جداً، فيما قال 24% آخرون إنهم "صباحيون بالتأكيد"، لأنهم يميلون إلى الاستيقاظ مبكراً والنوم مبكراً.


أما المجموعة الأكبر "المتوسطة"، والتي ضمت 67% من المشاركين، فقد قالوا إنهم غير متأكدين أو لا ينتمون إلى أي من المجموعتين.


وتم تحديد صحة قلب كل شخص باستخدام مؤشر "العوامل الثمانية الأساسية للحياة" الصادر عن جمعية القلب الأميركية.


وأوضح الدكتور برادلي سيرور، طبيب القلب وكبير المسؤولين الطبيين في شركة "فايتال سوليوشن" أن "مؤشر "العناصر الـ 8 الأساسية للحياة" هو تقييم شامل يتضمن مستويات النشاط، والنظام الغذائي، وضغط الدم، والكوليسترول، واستخدام النيكوتين، وأنماط النوم، وإدارة الوزن، ومستوى السكر في الدم".

 
وبتقييم معدل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطاً في المساء (الساهرين) كانوا أكثر عرضة بنسبة 79% لمشاكل صحة القلب والأوعية الدموية مقارنة بالمجموعة المتوسطة، وكذلك أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.


أما الذين وصفوا أنفسهم بأنهم أكثر نشاطاً في الصباح، فقد كانت لديهم مؤشرات أفضل قليلًا لصحة القلب. وكان هذا الارتباط أكثر وضوحاً لدى النساء منه لدى الرجال. (24)
النظام الغذائي

الكوليسترول

فوكس نيوز

البريطاني

بشكل عام

الساهر

الزمني

الحص

