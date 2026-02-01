تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
22
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-9
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
صحة
العادات الغذائية الخاطئة وأضرارها على الجسم
Lebanon 24
01-02-2026
|
15:14
photos
تؤثر العادات الغذائية بشكل مباشر على صحة الإنسان، فاتباع أسلوب غذائي خاطئ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية طويلة المدى. من أبرز هذه العادات تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون المشبعة يوميًا، والإفراط في الوجبات السريعة والمأكولات المصنعة، إضافةً إلى قلة تناول الفواكه والخضروات.
تتسبب هذه العادات في زيادة الوزن وارتفاع نسبة الدهون في
الدم
، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وضغط الدم. كما تؤثر على الجهاز الهضمي، فتؤدي إلى مشاكل مثل الإمساك وعسر الهضم، وقد تؤثر أيضًا على الطاقة والمزاج، فتشعر الشخص بالإرهاق وقلة التركيز.
ولتجنب هذه المشكلات، ينصح الخبراء بتناول وجبات متوازنة غنية بالخضار والفواكه والبروتينات، والابتعاد عن الإفراط في السكريات والدهون الضارة، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام.
