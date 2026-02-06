تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

لغز أدوية "الكوليسترول" انتهى.. لماذا يشعر البعض بآلام عضلية قاتلة؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 00:36
لغز أدوية الكوليسترول انتهى.. لماذا يشعر البعض بآلام عضلية قاتلة؟
لغز أدوية الكوليسترول انتهى.. لماذا يشعر البعض بآلام عضلية قاتلة؟ photos 0
نجح فريق من العلماء في فك شفرة الآلام العضلية الغامضة التي تصيب بعض المرضى الذين يتناولون أدوية "الستاتين" الخافضة للكوليسترول، وهو الاكتشاف الذي قد يغير حياة الملايين حول العالم.

أظهرت الدراسة المنشورة في إحدى المجلات العلمية المرموقة أن بعض الأشخاص يمتلكون طفرة جينية تؤثر على عمل بروتين معين يُعرف بـ (P-gp)، وهو المسؤول عن ضخ الدواء خارج خلايا العضلات.
 
وعندما لا يعمل هذا البروتين بكفاءة، يتراكم الدواء داخل الأنسجة العضلية، مما يسبب الالتهابات والآلام المبرحة التي كانت تُصنف سابقاً على أنها "آثار جانبية غير مبررة".

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يمهد الطريق لـ "الطب الشخصي"؛ حيث يمكن للأطباء الآن إجراء اختبارات جينية بسيطة قبل وصف الدواء، لتحديد الجرعة المناسبة أو اختيار بدائل لا تعتمد على هذا البروتين، مما يضمن استمرار حماية القلب من الكوليسترول دون التسبب في عجز حركي أو آلام عضلية للمرضى.

ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا التطور إلى تشجيع المرضى الذين توقفوا عن العلاج بسبب الأوجاع على العودة لتناول أدويتهم تحت إشراف طبي دقيق، لا سيما بعد توضيح الأسباب العلمية الكامنة وراء معاناتهم.

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
