Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

نبات طبي يساعد في محاربة سرطان القولون.. ما هو؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 10:55
نبات طبي يساعد في محاربة سرطان القولون.. ما هو؟
نبات طبي يساعد في محاربة سرطان القولون.. ما هو؟ photos 0
أظهرت دراسة أجراها علماء إيطاليون أن مستخلص أزهار الخبيزة البرية (Malva sylvestris) الشائعة في الطب الشعبي، يساعد على محاربة نمو وانتشار خلايا سرطان القولون. 
 
خلال التجارب درس العلماء تأثير مستخلص أزهار الخبيزة البرية على نوعين من خلايا سرطان القولون البشري، وتبين لهم أن المواد الموجودة في هذا المستخلص تخترق الخلايا وتتراكم في النواة، مما يؤثر على وظيفتها الجينية، علاوة على ذلك، لم تمت الخلايا السرطانية مباشرة، بل دخلت في حالة "خمول" وفقدت قدرتها على النمو والانتشار النشط، وهو أمر بالغ الأهمية لكبح النقائل السرطانية.

وكان الاكتشاف الرئيسي هو أن تأثير المستخلص لا يرتبط فقط بتأثير مضادات الأكسدة النباتية، بل أيضا بجزيئات الحمض النووي الريبوزي الميكروي (microRNA) المشتقة من النبات، وأحد هذه الجزيئات وهو miR160b-5p، القادر على تثبيط جين CDK2، وهو منظم مهم لدورة الخلية ويلعب دورا في تطور الأورام، وبالتالي، يؤثر النبات على الخلايا السرطانية بشكل مباشر على المستوى الجيني.
 
وأشار الباحثون على أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على تجارب مخبرية أجريت على الخلايا، ولم يتم تصنيع دواء جاهز من مستخلص الخبيزة البرية بعد، لكن ما توصلوا إليه يبين إمكانية الاستفادة من هذا النبات في تطوير أدوية وأساليب جديدة لعلاج الأورام السرطانية في المستقبل. (روسيا اليوم) 
