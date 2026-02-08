تأثير التلوث على الصحة العامة

يؤثر التلوث بشكل مباشر على صحة الإنسان، ويُعد من أبرز أسباب انتشار العديد من الأمراض. فتلوث الهواء يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي وأمراض القلب، بينما يسبب تلوث المياه أمراضًا معوية خطيرة. كما يؤثر التلوث الضوضائي على الصحة النفسية ويسبب التوتر واضطرابات النوم.وتُعدّ الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن الأكثر تأثرًا بهذه المخاطر. لذلك، يبقى الحد من التلوث ونشر الوعي البيئي خطوة أساسية لحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.