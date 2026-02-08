فوائد النوم المنتظم لصحة الدماغ

يعد النوم المنتظم من أهم العوامل للحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه. يساعد النوم الكافي على تعزيز التركيز والذاكرة، إذ يعمل الدماغ أثناء النوم على معالجة المعلومات وتخزينها بشكل أفضل. كما يساهم النوم الجيد في تجديد الخلايا العصبية وإزالة السموم التي تتراكم خلال النهار، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.بالإضافة إلى ذلك، يساهم النوم المنتظم في تحسين المزاج وتقليل التوتر، إذ يؤثر نقص النوم على مستويات الهرمونات المسؤولة عن المشاعر. لذلك، يُنصح بالحفاظ على جدول نوم ثابت والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لضمان راحة الدماغ وتعزيز قدراته على التفكير والإبداع خلال اليوم.