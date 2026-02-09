تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

كنز في منزلك.. هكذا يعيد "اللوز" بناء أعصابك ويحمي قلبك من الشيخوخة

Lebanon 24
09-02-2026 | 14:35
A-
A+
كنز في منزلك.. هكذا يعيد اللوز بناء أعصابك ويحمي قلبك من الشيخوخة
كنز في منزلك.. هكذا يعيد اللوز بناء أعصابك ويحمي قلبك من الشيخوخة photos 0
لطالما عُدَّ اللوز جزءاً أساسياً من الوجبات الخفيفة الصحية، لكن الدراسات الطبية الحديثة المسلطة عليه، ترفعه إلى مصاف "الأغذية الخارقة" (Superfoods)، نظراً لتأثيره المباشر والعميق في تعزيز كفاءة الجهاز العصبي وحماية عضلة القلب من الأمراض المزمنة.

يحتوي اللوز على مستويات عالية من "الريبوفلافين" و"إل-كارنيتين"، وهما عنصران حيويان لزيادة النشاط الدماغي وخلق مسارات عصبية جديدة، مما يقلل من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر. كما أن غناه بالمغنيسيوم يجعله وسيلة طبيعية لتهدئة الأعصاب، وتقليل مستويات التوتر، وتحسين جودة النوم، مما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والقدرات الذهنية.

وعلى صعيد صحة القلب، يعمل اللوز كمكنسة طبيعية للشرايين؛ فمحتواه العالي من الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة (فيتامين E) يساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد. كما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يجعله خط الدفاع الأول ضد النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

