تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى "ذروة الكفاءة"

Lebanon 24
09-02-2026 | 15:32
A-
A+
دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى ذروة الكفاءة
دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى ذروة الكفاءة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة علمية جديدة، أن ممارسة التأمل لا تمنح الجسم الراحة فحسب، بل تضع الدماغ في أكثر حالاته كفاءة ومرونة عصبية، مما يفتح آفاقاً جديدة في فهم قدرة الإنسان على تطوير إمكانياته الذهنية وتجاوز الضغوط اليومية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على صور الرنين المغناطيسي الوظيفي، أن التأمل المنتظم يؤدي إلى تقوية الروابط بين القشرة الجبهية (المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرار) والمناطق المسؤولة عن تنظيم العواطف.
 
هذا التناغم العصبي يسمح للدماغ بمعالجة المعلومات بسرعة أكبر وجهد أقل، مما يجعل الفرد أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المفاجئة والاحتفاظ بهدوئه في مواقف الأزمات.

ولم تتوقف النتائج عند حدود التركيز، بل أكد الباحثون أن التأمل يعمل كـ "تمرين عضلي" للدماغ، حيث يزيد من كثافة المادة الرمادية ويحمي الخلايا العصبية من التآكل المرتبط بالتقدم في السن.
 
وتخلص الدراسة إلى أن تخصيص دقائق يومية للتأمل الواعي يعد استثماراً طويل الأمد في الصحة العقلية، حيث يعيد صياغة استجابة الدماغ للتوتر ويجعله أكثر "مرونة" في مواجهة التحديات النفسية والجسدية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة حديثة تكشف آثارًا طويلة الأمد لكوفيد-19 على الدماغ!
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"ذهب الأعياد": من ذروة الطلب إلى تراجع الشراء
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الرمادي

التركي

الترك

عواطف

سي ال

كاني

هنية

آفاق

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-02-09
Lebanon24
12:42 | 2026-02-09
Lebanon24
09:25 | 2026-02-09
Lebanon24
07:22 | 2026-02-09
Lebanon24
06:43 | 2026-02-09
Lebanon24
03:19 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24