Najib Mikati
صحة

"الضوضاء الوردية " خطر يهدد سلامتك.. العلماء يحذرون

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:35
الضوضاء الوردية خطر يهدد سلامتك.. العلماء يحذرون
الضوضاء الوردية خطر يهدد سلامتك.. العلماء يحذرون photos 0
كشفت دراسة حديثة أن أجهزة "الضوضاء الوردية" التي يستخدمها البعض من أجل الحصول على قسط وافر من النوم العميق ربما تؤثر على سلامة الجسم والمخ.

ويقصد بهذه الأجهزة الوسائل الإلكترونية التي تبث ترددات صوتية تغطي جميع نطاقات السمع البشري، وتشبه أصوات خرير الماء أو سقوط المطر أو حفيف أوراق الأشجار، وتهدف هذه الأصوات في الأساس لتعزيز جودة النوم والاسترخاء بشكل عام.

وفي إطار الدراسة التي قام بها فريق من الباحثين من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا الأميركية، أمضى 25 شخصاً بالغاً سبع ليال في مختبر مخصص لدراسات النوم، وقام الباحثون بتعريضهم لأنواع مختلفة من المؤثرات الخارجية مثل ضوضاء الطائرات أو الضوضاء الوردية أو طلبوا منهم ارتداء سدادات للأذن مع قياس درجة استغراقهم في النوم ثم معدل تركيزهم بعد الاستيقاظ.

وتبين من نتائج الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Sleep المتخصصة في أبحاث النوم أن التعرض لضوضاء الطائرات يؤدي إلى حرمان الشخص من 23 دقيقة من النوم العميق كل ليلة، وهي الفترة التي يتخلص فيها المخ من فضلات العمليات الفسيولوجية التي يقوم بها على مدار اليوم، في حين أن ارتداء سدادات الأذن يمنع فقد فترات النوم العميق.

واتضح أيضاً أن الضوضاء الوردية تحرم الجسم من 19 دقيقة من مرحلة النوم التي تعرف باسم "نوم حركة العين السريعة" REM Sleep وهي مرحلة حيوية تتميز بنشاط مكثف للمخ وتشهد الأحلام المرتبطة بالانفعالات وتطور المهارات الحركية ونمو المخ بشكل عام. وقد سميت هذه المرحلة بهذا الاسم بسبب سرعة حركة العين تحت الجفون المغلقة أثناء النوم.
وعند تعريض المتطوعين في التجربة لضوضاء الطائرات والضوضاء الوردية في آن واحد، تراجعت جودة النوم لديهم بشكل أكبر، حيث انخفضت فترات النوم العميق ونوم حركة العين السريعة لديهم بل وظلوا مستيقظين لفترات أطول قبل أن يستغرقوا في النوم.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة قوله إن "نتائج البحث تشير إلى أن الاستماع إلى الضوضاء الوردية أو غيرها من الأصوات ذات نطاقات السمع العريضة قد يكون ضارا بالصحة، ولاسيما بالنسبة للأطفال الذين مازالت عقولهم في طور النمو، والذين يستغرقون فترة أطول في مرحلة نوم حركة العين السريعة مقارنة بالبالغين".
جامعة بنسلفانيا

فريق الدراسة

كلية الطب

بشكل عام

البشري

أحلام

العلم

العين

