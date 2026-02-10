لماذا يفشل البعض في إنقاص وزنهم بالتمارين؟

يعتقد كثيرون أن ممارسة الرياضة بانتظام هي الطريق الأقصر لفقدان الوزن، لكن الواقع غالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا. فكم من أشخاص يواظبون على التمارين، من دون أن يلاحظوا انخفاضًا واضحًا في أرقام الميزان؟



وقدمت دراسة علمية جديدة تفسيرًا مقنعًا لهذا اللغز. فالدراسة، التي نُشرت في مجلة Current Biology، تشير إلى أن الجسم لا يتعامل مع السعرات الحرارية المحروقة أثناء التمارين بالطريقة البسيطة التي كنا نعتقدها لسنوات طويلة.



ولفترة طويلة، اعتمد العلماء على ما يُعرف بـ«النموذج الإضافي» لحساب استهلاك الطاقة، والذي يفترض أن مجموع السعرات التي يحرقها الإنسان يساوي الطاقة اللازمة للحياة اليومية مضافًا إليها ما يُحرق أثناء التمرين.

بمعنى آخر، إذا كان الجسم يستهلك 2000 سعرة حرارية يوميًا، ثم الشخص رياضة تحرق 400 سعرة إضافية، فالمجموع يصبح 2400 سعرة، ما يُفترض أن يؤدي إلى فقدان الوزن.



لكن هذا التصور بدأ يتصدع في السنوات الأخيرة. ويقترح الباحثون نموذجًا مختلفًا يُعرف بـ«النموذج المقيَّد»، ومفاده أن الجسم يمتلك سقفًا شبه ثابت لاستهلاك الطاقة. وعندما تزيد الحركة والتمارين، يبدأ الجسم بتقليص الطاقة المخصصة لوظائف أخرى أقل إلحاحًا، مثل إصلاح الخلايا أو بعض العمليات الأيضية.



وبعبارة أبسط، فإن جزءًا من السعرات التي نحرقها في يعوَّض تلقائيًا عبر خفض الاستهلاك في أماكن أخرى. (العربية)