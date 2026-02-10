تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:00
A-
A+
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعد اللقاحات من أبرز الإنجازات التي حققها الطب الحديث؛ إذ أنقذت ملايين الأرواح وساهمت في استئصال أمراض فتاكة كانت تعصف بالبشرية. ورغم هذه الحقائق العلمية الدامغة، يتصاعد في الآونة الأخيرة تيار من التشكيك والرفض، تغذيه منصات التواصل الاجتماعي والاضطرابات السياسية، مما أدى إلى تآكل الثقة بالمؤسسات الصحية.

آليات صناعة الخوف
يشير الخبراء إلى أن العقل البشري يميل بطبعه إلى التأثر بالقصص العاطفية أكثر من الأرقام الصماء. ففي حين توفر البيانات إحصاءات عن ملايين الجرعات الآمنة، تظل قصة واحدة مأساوية -وإن كانت نادرة أو غير دقيقة- عالقة في الأذهان، وهو ما يُعرف بـ "تحيز الإتاحة". وتلعب خوارزميات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في تضخيم هذه الهواجس، حيث تنتشر الادعاءات الصادمة بسرعة تفوق بكثير الشروحات العلمية الرزينة.

طب الكوارث والسرعة الضرورية
أوضح التقرير الفارق بين السياق الطبي العادي، الذي يستغرق سنوات لتطوير اللقاح، وبين "طب الكوارث" الذي يفرض وتيرة متسارعة لمواجهة الأوبئة المستجدة. وأكد أن هذا التسريع لا يعني التغاضي عن معايير الأمان، بل هو استجابة مدروسة تهدف إلى موازنة المخاطر المحتملة مقابل الأضرار المؤكدة للمرض، وهو منطق قد يُساء فهمه أحياناً ويُفسر على أنه تهاون أو "مؤامرة".

الشك العلمي مقابل التفكير التآمري
يفرق المقال بين نوعين من التساؤل:

1. التشكيك المشروع: وهو المحرك الأساسي للعلم، حيث ينطلق من البحث عن الأدلة والشفافية بشأن الآثار الجانبية ونظم الرصد.
2. السرديات التآمرية: وهي منظومات مغلقة تفترض سوء النية المطلق في المؤسسات، وتعتبر أي دليل علمي مخالف جزءاً من عملية التستر.


وحذر التقرير من أن الخوف لا يقف عند حدود العالم الافتراضي، بل يتجسد في تراجع معدلات التطعيم الروتينية للأطفال، مما ينذر بعودة أمراض كالحصبة والإنفلونزا. كما أن هذا العزوف يضع أعباءً إضافية على الأنظمة الصحية ويؤدي إلى تزاحم الرعاية الطبية للحالات الحرجة الأخرى.

وتكمن مواجهة هذا الهلع في تعزيز التواصل الإنساني والشفافية. ودعا المقال الأفراد إلى التروي قبل نشر الرسائل المقلقة والاعتماد على المصادر الموثوقة. كما شدد على دور الكوادر الطبية في الإجابة عن تساؤلات الجمهور برفق واحترام، مؤكداً أن الاستثمار في نظام صحي عادل وشفاف هو السبيل الوحيد لخلق بيئة يغلب فيها صوت العلم على ضجيج الخوف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية ترجح نقل طائرة نتنياهو إلى خارج إسرائيل خوفا من تعرضها لقصف إيراني
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تبتعد عن "مجلس السلام" لترامب خوفًا من خرق الدستور
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما يقلقني في لبنان داخليًا يفوق خوفي من الحرب الإسرائيلية على لبنان (LBCI)
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الخوف والفرص.. كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الأنظمة الصحية

بات السياسية

الكوارث

البشري

العلم

تينيت

الحص

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:46 | 2026-02-10
Lebanon24
15:52 | 2026-02-10
Lebanon24
13:29 | 2026-02-10
Lebanon24
10:14 | 2026-02-10
Lebanon24
09:27 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24