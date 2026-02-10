تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة
Lebanon 24
10-02-2026
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف برنامج "مع الحكيم" عبر
قناة الجزيرة
مباشر عن نتائج دراسة طبية حصرية، تُعد من أولى الأبحاث المنشورة عالمياً حول التأثيرات المباشرة لأكياس النيكوتين (المعروفة بـ "بودز" أو "سنوس") على صحة الفم، محذرة من مخاطر جسيمة قد تصل إلى الإصابة بالسرطان، لا سيما بين فئة الشباب والمراهقين.
أظهرت الدراسة، التي أجراها استشاري
طب الفم
والأسنان الدكتور
أسامة الخطيب
ونُشرت في
المجلة الأمريكية
لعلوم صحة الفم، أن الاستخدام المتكرر لهذه الأكياس يؤدي إلى انحسار لثوي حاد وتغيرات مرضية في المخاطية الفموية تُعرف بـ "الطلاوة".
وأوضح الباحث أن هذه الآفة تُصنف طبياً كمرحلة ما قبل سرطانية، حيث تتحول الأنسجة إلى اللون الأبيض مع تغير في شكل الخلايا، مما قد يتطور إلى أورام خبيثة في حال استمرار المحفز.
عزا الدكتور
الخطيب
الأضرار إلى التماس المباشر والمزمن للأكياس مع أنسجة اللثة، خاصة في منطقة الأنياب. ويؤدي الضغط الموضعي للكيس، بالتوازي مع مادة النيكوتين التي تسبب تقبض الأوعية الدموية، إلى حالة من "فقر
الدم
الموضعي" وتخريش مستمر، مما يدفع اللثة والعظم الداعم للأسنان للتراجع بشكل دائم وغير قابل للترميم التلقائي.
حذر التقرير من حملات التسويق التي تقدم هذه الأكياس كبديل أقل ضرراً من السجائر التقليدية، مشيراً إلى انتشارها المقلق بين اليافعين (سن 11-17 عاماً). وأكدت الدراسة أن غياب التبغ أو دخان الاحتراق لا يعفي هذه المنتجات من المسؤولية عن أضرار فتاكة تصيب الفم والجهاز الهضمي، مشددة على أن الحل الطبي الأمثل هو الإقلاع الكامل عن النيكوتين بكافة أشكاله عبر البرامج المعتمدة.
