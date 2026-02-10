تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة

Lebanon 24
10-02-2026 | 15:52
A-
A+
دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة
دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف برنامج "مع الحكيم" عبر قناة الجزيرة مباشر عن نتائج دراسة طبية حصرية، تُعد من أولى الأبحاث المنشورة عالمياً حول التأثيرات المباشرة لأكياس النيكوتين (المعروفة بـ "بودز" أو "سنوس") على صحة الفم، محذرة من مخاطر جسيمة قد تصل إلى الإصابة بالسرطان، لا سيما بين فئة الشباب والمراهقين.

أظهرت الدراسة، التي أجراها استشاري طب الفم والأسنان الدكتور أسامة الخطيب ونُشرت في المجلة الأمريكية لعلوم صحة الفم، أن الاستخدام المتكرر لهذه الأكياس يؤدي إلى انحسار لثوي حاد وتغيرات مرضية في المخاطية الفموية تُعرف بـ "الطلاوة".
 
وأوضح الباحث أن هذه الآفة تُصنف طبياً كمرحلة ما قبل سرطانية، حيث تتحول الأنسجة إلى اللون الأبيض مع تغير في شكل الخلايا، مما قد يتطور إلى أورام خبيثة في حال استمرار المحفز.

عزا الدكتور الخطيب الأضرار إلى التماس المباشر والمزمن للأكياس مع أنسجة اللثة، خاصة في منطقة الأنياب. ويؤدي الضغط الموضعي للكيس، بالتوازي مع مادة النيكوتين التي تسبب تقبض الأوعية الدموية، إلى حالة من "فقر الدم الموضعي" وتخريش مستمر، مما يدفع اللثة والعظم الداعم للأسنان للتراجع بشكل دائم وغير قابل للترميم التلقائي.

حذر التقرير من حملات التسويق التي تقدم هذه الأكياس كبديل أقل ضرراً من السجائر التقليدية، مشيراً إلى انتشارها المقلق بين اليافعين (سن 11-17 عاماً). وأكدت الدراسة أن غياب التبغ أو دخان الاحتراق لا يعفي هذه المنتجات من المسؤولية عن أضرار فتاكة تصيب الفم والجهاز الهضمي، مشددة على أن الحل الطبي الأمثل هو الإقلاع الكامل عن النيكوتين بكافة أشكاله عبر البرامج المعتمدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسات تكشف سرًا مقلقًا عن غسول الفم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ثورة جديدة في علاج السرطان.. دراسات تكشف السر
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تسبب صبغة الشعر السرطان والعقم؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المجلة الأمريكية

قناة الجزيرة

أسامة الخطيب

الأمريكية

الجزيرة

اليافعي

قناة ال

طب الفم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-02-10
Lebanon24
10:14 | 2026-02-10
Lebanon24
09:27 | 2026-02-10
Lebanon24
07:49 | 2026-02-10
Lebanon24
04:35 | 2026-02-10
Lebanon24
02:00 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24