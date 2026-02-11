تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لهذه الاسباب.. رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:00
A-
A+
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد لقاح موديرنا للإنفلونزا
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد لقاح موديرنا للإنفلونزا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة موديرنا، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ترفض النظر في طلبها لاعتماد لقاح جديد للإنفلونزا مصنوع بتقنية الحمض النووي المرسال الحائزة على جائزة نوبل.
 
ويعد هذا القرار أحدث مؤشر على تشديد إدارة الغذاء والدواء رقابتها على اللقاحات في عهد وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، ولا سيما اللقاحات التي تستخدم تقنية الحمض النووي المرسال، والتي سبق أن انتقدها قبل توليه منصبه وبعده.

وقالت موديرنا إنها تلقت من إدارة الغذاء والدواء ما يُعرف بـ "خطاب رفض قبول الطلب"، اعترضت فيه الوكالة على الطريقة التي أجريت بها تجربة سريرية شملت 40 ألف شخص قارنت فيها الشركة لقاحها الجديد بأحد لقاحات الإنفلونزا القياسية المستخدمة حاليا.

وقد خلصت تلك التجربة إلى أن اللقاح الجديد كان أكثر فاعلية إلى حد ما لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر مقارنة باللقاح القياسي.

وذكر خطاب مدير اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء فيناي براساد أن الوكالة لا تعتبر الطلب متضمنا "تجربة كافية ومضبوطة جيدا"، لأنه لم يقارن اللقاح الجديد بـ "أفضل مستوى متاح من الرعاية القياسية في الولايات المتحدة وقت إجراء الدراسة".
 
وأشار الخطاب إلى بعض التوجيهات التي قدمها مسؤولو الإدارة لشركة موديرنا في عام 2024، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، والتي لم تلتزم بها الشركة.

وبحسب موديرنا، فإن تلك الملاحظات أفادت بأنه من المقبول استخدام لقاح الإنفلونزا بجرعته القياسية الذي اختارته الشركة، لكن كان يفضل استخدام علامة تجارية أخرى موصى بها خصيصا لكبار السن لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر ضمن الدراسة.

ومع ذلك، قالت موديرنا إن إدارة الغذاء والدواء وافقت في النهاية على السماح بإجراء الدراسة وفق الخطة الأصلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوّات": رفض مشروع معمل النفايات في جزّين كان لأسباب بيئية وتقنية بحتة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس جو بايدن

الولايات المتحدة

إدارة الرئيس

الحمض النووي

دارة الرئيس

وزير الصحة

على الطريق

جو بايدن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
04:00 | 2026-02-11
Lebanon24
03:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:46 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:52 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24