تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا
Lebanon 24
11-02-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة موديرنا، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ترفض النظر في طلبها لاعتماد لقاح جديد للإنفلونزا مصنوع بتقنية
الحمض النووي
المرسال الحائزة على جائزة نوبل.
ويعد هذا القرار أحدث مؤشر على تشديد إدارة الغذاء والدواء رقابتها على اللقاحات في عهد
وزير الصحة
روبرت
كينيدي جونيور، ولا سيما اللقاحات التي تستخدم تقنية الحمض
النووي
المرسال، والتي سبق أن انتقدها قبل توليه منصبه وبعده.
وقالت موديرنا إنها تلقت من إدارة الغذاء والدواء ما يُعرف بـ "خطاب رفض قبول الطلب"، اعترضت فيه الوكالة على الطريقة التي أجريت بها تجربة سريرية شملت 40 ألف شخص قارنت فيها الشركة لقاحها الجديد بأحد لقاحات الإنفلونزا القياسية المستخدمة حاليا.
وقد خلصت تلك التجربة إلى أن اللقاح الجديد كان أكثر فاعلية إلى حد ما لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر مقارنة باللقاح القياسي.
وذكر خطاب مدير اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء فيناي براساد أن الوكالة لا تعتبر الطلب متضمنا "تجربة كافية ومضبوطة جيدا"، لأنه لم يقارن اللقاح الجديد بـ "أفضل مستوى متاح من الرعاية القياسية في
الولايات المتحدة
وقت إجراء الدراسة".
وأشار الخطاب إلى بعض التوجيهات التي قدمها مسؤولو الإدارة لشركة موديرنا في عام 2024، خلال
إدارة الرئيس جو بايدن
، والتي لم تلتزم بها الشركة.
وبحسب موديرنا، فإن تلك الملاحظات أفادت بأنه من المقبول استخدام لقاح الإنفلونزا بجرعته القياسية الذي اختارته الشركة، لكن كان يفضل استخدام علامة تجارية أخرى موصى بها خصيصا لكبار السن لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر ضمن الدراسة.
ومع ذلك، قالت موديرنا إن إدارة الغذاء والدواء وافقت في النهاية على السماح بإجراء الدراسة وفق الخطة الأصلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
Lebanon 24
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
11/02/2026 12:04:50
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
Lebanon 24
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
11/02/2026 12:04:50
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوّات": رفض مشروع معمل النفايات في جزّين كان لأسباب بيئية وتقنية بحتة
Lebanon 24
"القوّات": رفض مشروع معمل النفايات في جزّين كان لأسباب بيئية وتقنية بحتة
11/02/2026 12:04:50
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
11/02/2026 12:04:50
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الرئيس جو بايدن
الولايات المتحدة
إدارة الرئيس
الحمض النووي
دارة الرئيس
وزير الصحة
على الطريق
جو بايدن
تابع
قد يعجبك أيضاً
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
05:00 | 2026-02-11
11/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
04:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
03:00 | 2026-02-11
11/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
23:46 | 2026-02-10
10/02/2026 11:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
Lebanon 24
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
23:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2026-02-11
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
04:00 | 2026-02-11
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
03:00 | 2026-02-11
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
23:46 | 2026-02-10
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
23:00 | 2026-02-10
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
15:52 | 2026-02-10
دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24