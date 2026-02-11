تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:00
A-
A+
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف دراسة طبية حديثة عن طريقة تساعد الدماغ على تحمل التعب والإرهاق الناجمين عن الحرمان من النوم.
خلال الدراسة قام الباحثون بدراسة تأثير ما يسمى بـ"تراكم النوم" على الدماغ والحالة الذهنية، حيث درسوا نتائج تجارب قام المشاركون فيها بالنوم لـ 9-10 ساعات قبل الليلة المتوقعة التي كانوا سيسهرون فيها لوقت متأخر، وتبين أن هذه الطريقة تساعد الدماغ على استعادة نشاطه الطبيعي بشكل أسرع بعد الحرمان من النوم وتمنح الجسم قدرة على التعافي بشكل أسرع بعد الإرهاق.

وشدد الباحثون على أن هذه الطريقة لا يمكن اعتمادها لتعويض الحرمان المزمن من النوم، بل في حالات معينة فقط، حين يضطر الشخص للسهر أحيانا، وتبعا لفرضيتهم فإن الدماغ لديه آلية لاستعادة النشاط في مثل هذه الحالات تعتمد على "تخزين الطاقة" التي يمكن استهلاكها في فترات الإرهاق، وهذا ما يفسّر فعالية "النوم التراكمي" في الحفاظ على الصحة الذهنية.
وأوضح الباحثون أن طريقة "تراكم النوم" يمكن اعتمادها كاستراتيجية قصيرة المدى قبل نوبات العمل الليلية، أو من قبل الطلاب في فترات التحضير للامتحانات، فهي طريقة سهلة وعملية للحفاظ على النشاط البدني والذهني بعد السهر والإرهاق.

كما تشير بعض الدراسات أيضا إلى ان القيلولة لمدة 40-50 دقيقة أثناء فترة النهار تساعد في تخفيف الحمل الزائد على الوصلات العصبية الذي يتراكم نتيجة النشاط الذهني اليومي، وتحسن قدرات الدماغ على التفكير على مدار اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لنوم هادئ.. اليكم هذه النصيحة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرمان من النوم.. هل يؤدي إلى الوفاة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

الترا

الحرم

تيجي

هنية

حيان

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
03:00 | 2026-02-11
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:46 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:52 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24