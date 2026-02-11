تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
11-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف دراسة طبية حديثة عن طريقة تساعد الدماغ على تحمل التعب والإرهاق الناجمين عن الحرمان من النوم.
خلال الدراسة قام الباحثون بدراسة تأثير ما يسمى بـ"تراكم النوم" على الدماغ والحالة الذهنية، حيث درسوا نتائج تجارب قام المشاركون فيها بالنوم لـ 9-10 ساعات قبل الليلة المتوقعة التي كانوا سيسهرون فيها لوقت متأخر، وتبين أن هذه الطريقة تساعد الدماغ
على استعادة
نشاطه الطبيعي بشكل أسرع بعد الحرمان من النوم وتمنح الجسم قدرة على التعافي بشكل أسرع بعد الإرهاق.
وشدد الباحثون على أن هذه الطريقة لا يمكن اعتمادها لتعويض الحرمان المزمن من النوم، بل في حالات معينة فقط، حين يضطر الشخص للسهر أحيانا، وتبعا لفرضيتهم فإن الدماغ لديه آلية لاستعادة النشاط في مثل هذه الحالات تعتمد على "تخزين الطاقة" التي يمكن استهلاكها في فترات الإرهاق، وهذا ما يفسّر فعالية "النوم التراكمي" في الحفاظ على الصحة الذهنية.
وأوضح الباحثون أن طريقة "تراكم النوم" يمكن اعتمادها كاستراتيجية قصيرة المدى قبل نوبات العمل الليلية، أو من قبل الطلاب في فترات التحضير للامتحانات، فهي طريقة سهلة وعملية للحفاظ على النشاط البدني والذهني بعد السهر والإرهاق.
كما تشير بعض الدراسات أيضا إلى ان القيلولة لمدة 40-50 دقيقة أثناء فترة النهار تساعد في تخفيف الحمل الزائد على الوصلات العصبية الذي يتراكم نتيجة النشاط الذهني اليومي، وتحسن قدرات الدماغ على التفكير على مدار اليوم.
