Najib Mikati
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:00
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة، عرضها باحثون من معهد "زوي" وكلية كينغز لندن، أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يوميا أقل عرضة للإصابة بأمراض الدماغ، مثل الخرف ومرض باركنسون والسكتة الدماغية والتصلب المتعدد.
ويتميّز اللوز باحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، وأحماض أوميغا 6، والألياف وفيتامين E والبوليفينولات، وهي عناصر غذائية ترتبط بتحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل مخاطر أمراض القلب، فضلا عن دورها في دعم وظائف الدماغ.

ويعد اللوز أيضا مصدرا غنيا بالألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وسرطان القولون، في وقت لا يحقق فيه معظم الناس الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.

أما من حيث الدهون، فرغم احتوائه على نسبة مرتفعة منها، فإنها من النوع الصحي المفيد للقلب والأوعية الدموية، وفقا لتوصيات خبراء التغذية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول سارة بيري، كبيرة العلماء في معهد "زوي" وأستاذة مشاركة في كلية كينغز كوليدج لندن، إن صحة الأوعية الدموية تعد عاملا أساسيا في الوقاية من الخرف، مشيرة إلى أن تلف الأوعية الدقيقة في الدماغ يرتبط باضطرابات إدراكية متعددة.

وشملت نتائج الدراسة أكثر من 160 ألف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب الباحثين، فإن إدراج اللوز ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساهم في تعزيز صحة الدماغ إلى جانب فوائده المعروفة للصحة العامة.
ويرى مختصون أن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية باللوز يعد خطوة بسيطة لكنها فعالة لتحسين العادات الغذائية، مع التأكيد على أن الفرق الغذائي بين اللوز المحمص وغير المحمص ضئيل، ما يجعل الاختيار مسألة تفضيل شخصي.

ورغم فوائده العديدة، يُنصح بعض الأشخاص، مثل المصابين بحساسية المكسرات أو مشكلات الكلى أو الغدة الدرقية، بتوخي الحذر عند تناوله.

ويخلص الخبراء إلى أن اللوز، سواء استُهلك كاملا أو محمصا أو مضافا إلى وجبات مختلفة، يظل خيارا غذائيا صحيا يمكن أن يلعب دورا مهما في دعم صحة الدماغ والجسم معا.

وعلى خلاف الاعتقاد الشائع، لا يعد اللوز من الناحية العلمية من المكسرات، بل هو بذور تُستخرج من ثمار شجرة اللوز، ويمكن تناوله بأشكال متعددة، منها كاملا أو محمصا أو مطحونا لصناعة الحليب والدقيق وزبدة اللوز.
