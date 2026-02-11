تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 05:00
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟ photos 0
يعتبر كل من الفازلين والغليسيرين من أساسيات العناية بالبشرة خلال فصل الشتاء. فقد أثبت هذان المكونان جدارتهما عبر الزمن، ولكن ما الذي يميزهما عن بعضهما البعض، وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

يتم تعريف الفازلين على أنه خليط من الهيدروكربونات مستخلص من البترول، أما الغليسيرين فهو كحول يحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل وينتج عن تحلل الدهون. إن الاختيار بين الفازلين والغليسيرين قد يكون صعباً ويختلف حسب حاجة البشرة. فإذا كنتم تحتاجون إلى حماية سطح الجلد ودعم حاجزه الواقي عليكم باختيار الفازلين أما إذا كنتم تبحثون عن ترطيب البشرة بالعمق والحفاظ على نعومة ملمسها فالأفضل هو الغليسيرين. على أن يتم استخدامهما معاً إذا كنتم تبحثون عن الحماية والترطيب في الوقت نفسه. إذ يتيح الاستخدام المدمج.

لهذين العاملين ترطيب البشرة من خلال السماح لها بامتصاص الرطوبة من البيئة، ومنع تبخر هذه الرطوبة بسبب الظروف المحيطة.
فوائد الفازلين
يتميز الفازلين بأنه منتج متعدد الاستخدامات. عادةً ما يكون كثيفاً، عديم الرائحة، أصفر اللون، شفافاً أو أبيض وذلك بحسب عملية التكرير المستعملة. وهو يستخدم كأساس للعديد من مستحضرات التجميل في صورته الكثيفة. أما فوائده فعديدة:

• يساعد على ترطيب البشرة الجافة، وينصح باستخدامه ليلاً لأن ملمسه الدهني قد يكون مزعجاً خلال النهار.

• يستعمل كمرطب للشفاه المتشققة، كما يمكن مزج القليل منه مع زيت جوز الهند للحصول على خلطة تحافظ على نعومة الشفاه خاصةً في فصل الشتاء.

• يستعمل الفازلين لإزالة الماكياج. يكفي وضع طبقة رقيقة منه على الوجه ثم مسحها برفق بمنديل ورقي لإزالة الماكياج بسهولة.

• يعالج تشققات كعب القدمين. يكفي تدليكها بطبقة من الفازلين قبل النوم وتركها تجف في الهواء ثم ارتداء جوارب طوال الليل.

• يعتني بترطيب الركبتين والمرفقين. يكفي وضع طبقة من الفازلين بعد الاستحمام مع تدليك لطيف. أما لتقشير هذه المناطق، فينصح بمزج الفازلين مع الملح أو السكر ثم تطبيقه بحركات دائرية على الركبتين والمرفقين. يمكن استخدام هذا المقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة عن القدمين أيضاً.

• يساعد الفازلين على إزالة الجلد الميت المحيط بالأظافر خلال تقليمها.

• يساهم الفازلين في القضاء على القشرة. يكفي تدليكه على فروة الرأس لبضع دقائق قبل غسل الشعر. فهو يعالج جفافها ويسهم في ترطيبها بالعمق.


فوائد الغليسيرين
يتميز الغليسيرين بأنه سائل لزج وشفاف، يستخرج من الزيوت النباتية. وهو مكون أساسي في العديد من مستحضرات التجميل وفي صناعة الصابون المرطب واللطيف على البشرة. أما فوائده فمتنوعة:

• للغليسيرين خصائص مرطبة تجذب الماء إلى الأدمة وتساعد على تغذيتها. ينصح باستخدامه في حالات تقشر الجلد، التهابه، وجفاف البشرة. يمكن أيضاً إضافة المزيد من الغليسيرين إلى المرطبات اليومية.

• يعالج التهاب الجلد والإكزيما. فهو يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا تنظف البشرة وتنشط آلية تجدد أنسجتها.

• يسهم الغليسيرين في علاج حب الشباب. إذ يتميز هذا المنتج بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تقضي على أحد الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب. وهو يحافظ على نظافة المسام ويمنع ظهور البثور.

• يساعد الغليسيرين على إبطاء علامات الشيخوخة، فهو يحتفظ بالماء في البشرة مما يمنع جفافها ويحميها من التلوث، ومن ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبكرة.
