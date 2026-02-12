تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
ما أفضل وقت لتناول الحلوى؟
Lebanon 24
12-02-2026
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يرتبط توقيت تناول الحلوى بتأثير مباشر على مستويات السكر في
الدم
، إذ تشير أبحاث إلى أن تناولها في وقت مبكر
من اليوم
قد يكون الخيار الأفضل لتقليل الارتفاعات الحادة في الغلوكوز، مقارنة بتناولها ليلا بعد العشاء.
وتوضح الدراسات أن حساسية الجسم للأنسولين تكون أعلى خلال ساعات النهار بسبب
الإيقاع
البيولوجي، ما يساعد على معالجة السكر بكفاءة أكبر.
في المقابل، تنخفض هذه الحساسية مساء، وهو ما يجعل تناول الحلويات في وقت متأخر مرتبطا بارتفاعات أكبر وتذبذب أوضح في مستويات السكر، وقد يمتد تأثير ذلك حتى
صباح اليوم
التالي.
ولا يقتصر الأمر على التوقيت فقط، إذ يلعب أسلوب تناول الحلوى دورا مهما.
فالأبحاث تشير إلى أن تناولها بعد وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وألياف ودهون يحد من ارتفاع السكر، لأن هذه العناصر تبطئ امتصاص الغلوكوز.
أما تناول الحلوى على معدة فارغة أو بشكل منفرد فقد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر.
كما أن نوع الحلوى يحدث فرقا ملحوظا، فالأصناف ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، مثل الفواكه أو الشوكولا الداكنة والمكسرات، تميل إلى إحداث تأثير أقل على سكر الدم مقارنة بالحلويات المصنعة العالية السكر. (سكاي نيوز عربية)
منتجات تعطل عملية التمثيل الغذائي وتسرع الشيخوخة
Lebanon 24
منتجات تعطل عملية التمثيل الغذائي وتسرع الشيخوخة
03:12 | 2026-02-12
12/02/2026 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر منتجات "خالي من السكر".. تقرير يكشف خطورتهم
Lebanon 24
احذر منتجات "خالي من السكر".. تقرير يكشف خطورتهم
02:54 | 2026-02-12
12/02/2026 02:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
01:29 | 2026-02-12
12/02/2026 01:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتعزيز صحة القلب والعضلات
Lebanon 24
7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتعزيز صحة القلب والعضلات
23:00 | 2026-02-11
11/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق
Lebanon 24
طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق
15:00 | 2026-02-11
11/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
