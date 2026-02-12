تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)

حذر خبراء في مجال الصحة من تجاهل بعض الأعراض التي قد تظهر على الجسم نتيجة التناول العشوائي أو المفرط لمكملات فيتامين "د". ورغم الأهمية الكبرى لهذا الفيتامين في تقوية العظام ودعم جهاز المناعة، إلا أن تراكمه بمستويات عالية في قد يؤدي إلى حالة تُعرف بـ "تسمم فيتامين د".



وتشير التقارير الطبية إلى أن هناك علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها فور ظهورها، ومن أبرزها الشعور المستمر بالغثيان، والإرهاق غير المبرر، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وآلام في العظام.

ويرجع الخبراء هذا الخطر إلى أن زيادة فيتامين "د" تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيميا)، وهو ما قد يسبب مضاعفات تصل إلى تضرر الكلى واضطراب نظم القلب، مشددين على ضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات المخبرية قبل البدء بتناول أي جرعات إضافية.



