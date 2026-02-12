تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:00
photos
حذر خبراء في مجال الصحة من تجاهل بعض الأعراض التي قد تظهر على الجسم نتيجة التناول العشوائي أو المفرط لمكملات فيتامين "د". ورغم الأهمية الكبرى لهذا الفيتامين في تقوية العظام ودعم جهاز المناعة، إلا أن تراكمه بمستويات عالية في
الدم
قد يؤدي إلى حالة تُعرف بـ "تسمم فيتامين د".
وتشير التقارير الطبية إلى أن هناك علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها فور ظهورها، ومن أبرزها الشعور المستمر بالغثيان، والإرهاق غير المبرر، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وآلام في العظام.
ويرجع الخبراء هذا الخطر إلى أن زيادة فيتامين "د" تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيميا)، وهو ما قد يسبب مضاعفات تصل إلى تضرر الكلى واضطراب نظم القلب، مشددين على ضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات المخبرية قبل البدء بتناول أي جرعات إضافية.
