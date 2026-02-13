تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم

Lebanon 24
13-02-2026
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
كشف علماء في جامعة "سيتشينوف" الروسية ان واحدا من كل 6 أشخاص في العالم يُعتبر مصابا بالعقم، مشيرين إلى أن المشكلة طالت 17.6% من سكان العالم.

وقال دميتري كوروليوف طبيب المسالك البولية وأمراض الذكورة والأستاذ المساعد في معهد المسالك البولية والصحة الإنجابية البشرية بجامعة "سيتشينوف" الروسية: "وفقا لأحدث البيانات، فإن 17.6% من سكان العالم يُعتبرون مصابين بالعقم، أي أن واحدا من كل 6 أشخاص - رجالا أو نساء - يعاني من العقم. أما فيما يخص مساهمة الرجال في عملية الإنجاب، فأود أن أقول إن نسبتهم تصل إلى 50%".

ولفت إلى أن العقم لدى الرجال تسببه عادة التشوهات الجينية، ودوالي الخصية، والسمنة، والأمراض المرتبطة بها مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وقال دميتري كوروليوف إنه ينصح الرجال بعد سن الأربعين بإجراء فحص مستوى هرمون التستوستيرون والغلوكوز وهرمونات الغدة الدرقية بهدف متابعة الصحة الإنجابية.

وأوضح قائلا: "أولا، يجب فحص مستوى هرمون التستوستيرون، وتحديدا هرمون التستوستيرون الحر الكلي. وكذلك مستوى الغلوكوز والهيموغلوبين الغليكوزيلاتي الذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على حالة أوعية القضيب والانتصاب. كما يوصي الأطباء بفحص هرمونات الغدة الدرقية ومؤشرات الأورام. (روسيا اليوم)
