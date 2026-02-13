هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون

بيّن باحثون أن بلورات في الكبد قد تؤدي إلى تصلبه في مرحلة مبكرة لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي (MASLD)، قبل ظهور التندب بفترة طويلة.



وهذه النتائج تساعد على تفسير تفاقم هذا النوع من أمراض الكبد نتيجة ارتفاع الكوليسترول، وتفتح فرصا جديدة للتشخيص والعلاج المبكرين.



وقالت الدكتورة ريبيكا جي. ، أستاذة والكبد والمعدّة الرئيسية للدراسة: "لطالما شكّل التنبؤ بصحة الكبد، خصوصا لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي، تحديا كبيرا للأطباء، إذ إن حوالي ثلث سكان العالم لديهم تراكم دهون في الكبد، لكن نسبة قليلة منهم تصاب بأمراض كبدية خطيرة".



وأضافت أن بلورات الكوليسترول وتطوير طريقة سهلة للكشف عنها قد يساعد الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض كبدية حادة، ما يتيح التدخل المبكر عبر تشجيع العادات الغذائية الصحية أو مراقبة المرضى وتقديم العلاج قبل حدوث أضرار جسيمة.



ويحدث MASLD عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. وفي بعض الحالات، قد يحتاج المرضى إلى زراعة كبد أو يصابون بسرطان الكبد. ويرتبط تراكم الدهون بالسمنة ومقاومة الأنسولين وداء من النوع الثاني، وغالبا ما يترافق مع سوء التغذية، بينما يلعب الاستعداد الوراثي دورا لدى بعض الأفراد.(روسيا اليوم)



