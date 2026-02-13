تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون

Lebanon 24
13-02-2026 | 04:00
A-
A+
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بيّن باحثون أن بلورات الكوليسترول في الكبد قد تؤدي إلى تصلبه في مرحلة مبكرة لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي (MASLD)، قبل ظهور التندب بفترة طويلة.

وهذه النتائج تساعد على تفسير تفاقم هذا النوع من أمراض الكبد نتيجة ارتفاع الكوليسترول، وتفتح فرصا جديدة للتشخيص والعلاج المبكرين.

وقالت الدكتورة ريبيكا جي. ويلز، أستاذة أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمعدّة الرئيسية للدراسة: "لطالما شكّل التنبؤ بصحة الكبد، خصوصا لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي، تحديا كبيرا للأطباء، إذ إن حوالي ثلث سكان العالم لديهم تراكم دهون في الكبد، لكن نسبة قليلة منهم تصاب بأمراض كبدية خطيرة".

وأضافت أن الكشف عن بلورات الكوليسترول وتطوير طريقة سهلة للكشف عنها قد يساعد الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض كبدية حادة، ما يتيح التدخل المبكر عبر تشجيع العادات الغذائية الصحية أو مراقبة المرضى وتقديم العلاج قبل حدوث أضرار جسيمة.

ويحدث MASLD عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. وفي بعض الحالات، قد يحتاج المرضى إلى زراعة كبد أو يصابون بسرطان الكبد. ويرتبط تراكم الدهون بالسمنة ومقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني، وغالبا ما يترافق مع سوء التغذية، بينما يلعب الاستعداد الوراثي دورا لدى بعض الأفراد.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
النظام الغذائي والرياضة.. مفتاح صحة الكبد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يتناول أدوية الكوليسترول.. هذا الخبر يهمّكم
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة شيرين عبد الوهاب تُثير الجدل.. أطلت تُغني تزامنا مع تدهور صحة والدتها! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24

أمراض الجهاز الهضمي

روسيا اليوم

الكشف عن

الرئيسي

السكري

روسيا

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-13
Lebanon24
01:30 | 2026-02-13
Lebanon24
23:00 | 2026-02-12
Lebanon24
13:38 | 2026-02-12
Lebanon24
11:48 | 2026-02-12
Lebanon24
10:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24