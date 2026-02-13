تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
2
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون
Lebanon 24
13-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بيّن باحثون أن بلورات
الكوليسترول
في الكبد قد تؤدي إلى تصلبه في مرحلة مبكرة لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي (MASLD)، قبل ظهور التندب بفترة طويلة.
وهذه النتائج تساعد على تفسير تفاقم هذا النوع من أمراض الكبد نتيجة ارتفاع الكوليسترول، وتفتح فرصا جديدة للتشخيص والعلاج المبكرين.
وقالت الدكتورة ريبيكا جي.
ويلز
، أستاذة
أمراض الجهاز الهضمي
والكبد والمعدّة الرئيسية للدراسة: "لطالما شكّل التنبؤ بصحة الكبد، خصوصا لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي، تحديا كبيرا للأطباء، إذ إن حوالي ثلث سكان العالم لديهم تراكم دهون في الكبد، لكن نسبة قليلة منهم تصاب بأمراض كبدية خطيرة".
وأضافت أن
الكشف عن
بلورات الكوليسترول وتطوير طريقة سهلة للكشف عنها قد يساعد الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض كبدية حادة، ما يتيح التدخل المبكر عبر تشجيع العادات الغذائية الصحية أو مراقبة المرضى وتقديم العلاج قبل حدوث أضرار جسيمة.
ويحدث MASLD عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. وفي بعض الحالات، قد يحتاج المرضى إلى زراعة كبد أو يصابون بسرطان الكبد. ويرتبط تراكم الدهون بالسمنة ومقاومة الأنسولين وداء
السكري
من النوع الثاني، وغالبا ما يترافق مع سوء التغذية، بينما يلعب الاستعداد الوراثي دورا لدى بعض الأفراد.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد.. ما هي؟
Lebanon 24
مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد.. ما هي؟
13/02/2026 13:52:23
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي والرياضة.. مفتاح صحة الكبد
Lebanon 24
النظام الغذائي والرياضة.. مفتاح صحة الكبد
13/02/2026 13:52:23
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتناول أدوية الكوليسترول.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يتناول أدوية الكوليسترول.. هذا الخبر يهمّكم
13/02/2026 13:52:23
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة شيرين عبد الوهاب تُثير الجدل.. أطلت تُغني تزامنا مع تدهور صحة والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة شيرين عبد الوهاب تُثير الجدل.. أطلت تُغني تزامنا مع تدهور صحة والدتها! (فيديو)
13/02/2026 13:52:23
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أمراض الجهاز الهضمي
روسيا اليوم
الكشف عن
الرئيسي
السكري
روسيا
العلا
قد يعجبك أيضاً
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
Lebanon 24
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
06:49 | 2026-02-13
13/02/2026 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
Lebanon 24
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
01:30 | 2026-02-13
13/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
23:00 | 2026-02-12
12/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
Lebanon 24
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
13:38 | 2026-02-12
12/02/2026 01:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟
Lebanon 24
حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟
11:48 | 2026-02-12
12/02/2026 11:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
09:30 | 2026-02-12
12/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:49 | 2026-02-13
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
01:30 | 2026-02-13
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
23:00 | 2026-02-12
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
13:38 | 2026-02-12
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
11:48 | 2026-02-12
حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟
10:00 | 2026-02-12
ما هي فوائد شرب الماء الساخن؟
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24