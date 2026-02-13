تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
Lebanon 24
13-02-2026
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب شهر
رمضان
المبارك، يصبح التخطيط المسبق ضرورة ملحة لتحقيق الاتزان بين العبادة والصحة والنشاط اليومي. ويؤكد الخبراء أن الاستعداد الجسدي يبدأ بتدريب الجسم تدريجياً على تقليل الكافيين، وتنظيم ساعات النوم، والترطيب الكافي لتجنب الصداع والجفاف.
كما يُنصح بتعديل مواعيد الوجبات قبل الشهر الفضيل لمحاكاة روتين السحور والإفطار.
وعلى الصعيد الغذائي، يبرز التركيز على الكربوهيدرات المعقدة في السحور لضمان الشبع، والبدء بالتمر والماء عند الإفطار لتهيئة الجهاز الهضمي. روحياً، تشدد الداعية
زينب مصطفى
على أن رمضان "منحة إلهية" تتطلب تهيئة القلوب وتدريب الأطفال على قيم المشاركة والعبادة.
أما رياضياً، فيعتبر التوقيت المناسب هو المفتاح، حيث يفضل التمرين قبل السحور أو بعد الإفطار لضمان تعويض السوائل والطاقة وحماية الجسم من الإجهاد.
(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون طقس شهر رمضان؟
Lebanon 24
كيف سيكون طقس شهر رمضان؟
13/02/2026 16:55:22
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
Lebanon 24
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
13/02/2026 16:55:22
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان
Lebanon 24
هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان
13/02/2026 16:55:22
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
13/02/2026 16:55:22
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
المرأة
زينب مصطفى
مصطفى على
الجزيرة
التركي
رياضي
الفضي
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟
Lebanon 24
الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟
08:36 | 2026-02-13
13/02/2026 08:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتداء الجوارب أثناء النوم… مفتاح للنوم الدافئ أم مجرد عادة؟
Lebanon 24
ارتداء الجوارب أثناء النوم… مفتاح للنوم الدافئ أم مجرد عادة؟
08:04 | 2026-02-13
13/02/2026 08:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون
Lebanon 24
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
Lebanon 24
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
01:30 | 2026-02-13
13/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
23:00 | 2026-02-12
12/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أمور غير قانونية تحصل قرب مراكز التزلج.. ونداء للتحرك
Lebanon 24
بالفيديو: أمور غير قانونية تحصل قرب مراكز التزلج.. ونداء للتحرك
09:55 | 2026-02-12
12/02/2026 09:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:36 | 2026-02-13
الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟
08:04 | 2026-02-13
ارتداء الجوارب أثناء النوم… مفتاح للنوم الدافئ أم مجرد عادة؟
04:00 | 2026-02-13
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون
01:30 | 2026-02-13
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
23:00 | 2026-02-12
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
13:38 | 2026-02-12
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 16:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24