كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟

مع اقتراب شهر المبارك، يصبح التخطيط المسبق ضرورة ملحة لتحقيق الاتزان بين العبادة والصحة والنشاط اليومي. ويؤكد الخبراء أن الاستعداد الجسدي يبدأ بتدريب الجسم تدريجياً على تقليل الكافيين، وتنظيم ساعات النوم، والترطيب الكافي لتجنب الصداع والجفاف.

كما يُنصح بتعديل مواعيد الوجبات قبل الشهر الفضيل لمحاكاة روتين السحور والإفطار.



وعلى الصعيد الغذائي، يبرز التركيز على الكربوهيدرات المعقدة في السحور لضمان الشبع، والبدء بالتمر والماء عند الإفطار لتهيئة الجهاز الهضمي. روحياً، تشدد الداعية على أن رمضان "منحة إلهية" تتطلب تهيئة القلوب وتدريب الأطفال على قيم المشاركة والعبادة.

أما رياضياً، فيعتبر التوقيت المناسب هو المفتاح، حيث يفضل التمرين قبل السحور أو بعد الإفطار لضمان تعويض السوائل والطاقة وحماية الجسم من الإجهاد.



(الجزيرة)