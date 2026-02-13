تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

ارتداء الجوارب أثناء النوم… مفتاح للنوم الدافئ أم مجرد عادة؟

Lebanon 24
13-02-2026 | 06:04
ارتداء الجوارب أثناء النوم… مفتاح للنوم الدافئ أم مجرد عادة؟
مع برودة أيام الشتاء، يطرح الكثيرون سؤالاً شائعاً: "هل من المفيد ارتداء الجوارب أثناء النوم؟".

البعض يعتبرها وسيلة مريحة لتدفئة القدمين، بينما يخشى آخرون الشعور بالحرارة الزائدة. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن ارتداء الجوارب قد يحسّن جودة النوم بالفعل، وفق ما نشرته صحيفة "هافينغتون بوست".

الدكتور كاران راجان، جراح من أوستن بالولايات المتحدة، يوضح أن ارتداء الجوارب يزيد تدفق الدم إلى القدمين. وعندما تتمدد الأوعية الدموية، تساعد على تبديد حرارة الجسم، ما يقلّل درجة الحرارة الداخلية ويهيّئ الدماغ للنوم.

تؤكد البروفيسورة إنديرا غوروبهاجافاتولا من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن تدفئة القدمين تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية في الجسم بالكامل، ما يسمح للدم الساخن بالصعود إلى السطح وتبديد الحرارة، ليصبح الدماغ مستعداً لإصدار إشارة النوم.

أيضاً، يرى الدكتور رايمان، اختصاصي النوم، أن هذه العملية تساعد على الاسترخاء والدخول في النوم بسرعة أكبر.

وفي دراسة صغيرة أجريت عام 2018 في جامعة سيول بكوريا الجنوبية، وُجد أن ارتداء الجوارب قلّص الوقت اللازم للنوم بمعدل 7.5 دقيقة، وقلّل الاستيقاظ الليلي، وزاد مدة النوم بمعدل 32 دقيقة مقارنة بالنوم حافي القدمين.

مع ذلك، يحذر الخبراء من أن الجوارب ليست علاجاً لمشكلات النوم المزمنة مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.

ينصح الدكتور جورج رويتر، اختصاصي الجلدية، باختيار جوارب قطنية أو من صوف الميرينوس، نظيفة وفضفاضة لتجنب تعطيل الدورة الدموية، مع تجنّب الجوارب الضيقة أو الضاغطة.

وفي حالات مثل القدم السكري أو الالتهابات الفطرية، يجب استشارة الطبيب قبل ارتداء الجوارب أثناء النوم. أما لمن يشعر بالبرودة الشديدة في القدمين، فتقترح الباحثة آرميل رانسيلاك ارتداء الجوارب لفترة قصيرة قبل النوم، ثم خلعها لمواصلة النوم براحة. (آرم نيوز)
