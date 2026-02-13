الجوع والغضب.. كيف يؤثر إدراك الجسم على المزاج؟

يعاني كثيرون من التوتر والانفعال عند الامتناع عن الطعام، وهي الحالة التي يُطلق عليها الناطقون بالإنجليزية مصطلح "هانغري"، أي مزيج بين الجوع والغضب.



لكن دراسة ألمانية حديثة كشفت أن السبب لا يكمن في انخفاض نسبة السكر في كما كان يُعتقد، بل في الطريقة التي نشعر بها بالجوع، بحسب ما ذكر موقع هافينغتون بوست.



أجرى باحثون من والمستشفى الجامعي في دراسة نشرت في ديسمبر الماضي بمجلة eBioMedicine، شملت 90 بالغًا على مدى أربعة أسابيع لدراسة العلاقة بين الجوع، ومستوى الغلوكوز، والمزاج.



وأظهرت النتائج أن انخفاض السكر في الدم يسبب شعورًا بالضعف والتشتت والانفعال، لكنه ليس العامل الأساسي وراء المزاج السيئ.



وشرح الخبراء أن المعدة تفرز هرمون الغريلين عند الشعور بالجوع، والذي يصل إلى الدماغ لتنشيط الخلايا العصبية وإبلاغ الجسم بالحاجة للطعام. لكن الغريلين له دور إضافي، إذ يزيد إنتاج هرموني الكورتيزول والأدرينالين، ما يرفع مستوى السكر المتاح ويؤثر على المزاج.



وأكدت الدكتورة كريستين كادوك، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن "نسبة الغلوكوز ليست وحدها المؤثرة على المزاج، بل شدّة إدراكنا الداخلي لنقص الطاقة". أي أن الوعي بحالة الجوع يساعد على التحكم بالمزاج والتقليل من الانفعال.



وأشار نيلس كرومر، المؤلف ، إلى أن إدراك الجسم واستجابته الداخلية يعمل كمنظم للمزاج، وأن الأشخاص الأكثر وعيًا بإشارات أجسامهم أقل عرضة لتقلبات المزاج عند الجوع.



ويرى الخبراء أن هذه النتائج قد تساهم في فهم اضطرابات مثل الاكتئاب والسمنة، وتفتح المجال لتطوير علاجات مستقبلية تعتمد على تدريب الانتباه الداخلي للجسم أو تحفيز العصب المبهم لتحسين إدراك الجسم وتنظيم المشاعر.

