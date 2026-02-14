تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

أمور مهمة جداً.. هكذا تؤثر الساعة البيولوجية على الصحة

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:00
أمور مهمة جداً.. هكذا تؤثر الساعة البيولوجية على الصحة
يعتقد كثيرون أن النوم المبكر أو السهر مجرد عادة شخصية، لكن العلماء يؤكدون أن الأمر يرتبط بإيقاع بيولوجي داخلي يُعرف بـ"النمط الزمني" أو الساعة البيولوجية، وهو الذي يحدد متى يشعر الإنسان بالنشاط أو النعاس.
 
 
ومع تزايد الدراسات العلمية، يتضح أن هذا النمط قد يؤثر على الوزن، وبناء العضلات، والشيخوخة الصحية، بل وحتى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.


ويقسم الباحثون البشر إلى ثلاثة أنماط رئيسية:


- أشخاص يفضلون النوم المبكر والاستيقاظ المبكر
 

- أشخاص يميلون إلى السهر والاستيقاظ المتأخر
 

- نمط متوسط بين الاثنين
 

هذه الاختلافات ليست مجرد عادات، بل ترتبط بالجينات والإيقاعات اليومية التي تتحكم في إفراز الهرمونات، ومستويات الطاقة، والتمثيل الغذائي.


علاقة السهر بزيادة الوزن
 
 
تشير مراجعات علمية منشورة في دوريات طبية إلى أن الأشخاص الليليين أكثر عرضة لزيادة الوزن، لأنهم يميلون إلى تناول الطعام في وقت متأخر، وتفويت وجبة الإفطار، واختيار أطعمة غير صحية.


وأظهرت دراسة منشورة في مجلة أوبيسيتي (Obesity) أن نمط السهر يرتبط بمؤشر كتلة جسم أعلى وسلوكيات غذائية أقل صحة مقارنة بالأشخاص الصباحيين.


كذلك، توصلت دراسة أخرى في مجلة نيتشر ريفيوز إندوكرينولوجي (Nature Reviews Endocrinology) إلى أن تناول الطعام في ساعات الليل يؤثر سلباً على التمثيل الغذائي وحرق الطاقة، ما يزيد خطر السمنة واضطرابات السكر في الدم.


متى يعمل الجسم بأفضل حالاته؟
 

تشير أبحاث منشورة في دورية سبورتس ميديسن (Sports Medicine) إلى أن الساعة البيولوجية تؤثر على الأداء البدني والقوة العضلية، حيث يميل الأشخاص الصباحيون للأداء الأفضل في ساعات النهار، بينما يحقق محبو السهر أفضل نتائج في المساء.


كذلك، تُظهر مراجعات علمية أن نمط السهر يرتبط بسلوك خامل وقلة نشاط بدني، ما ينعكس على ضعف القوة العضلية والصحة العامة.


الساعة البيولوجية في قفص الاتهام
 

وربطت دراسات عديدة بين اضطراب الساعة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب.

 
أيضاً، تشير أبحاث من المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة إلى أن اختلال الإيقاع اليومي قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية تؤثر على المناعة وطول العمر.


نصائح لضبط الساعة البيولوجية
 

- تثبيت وقت النوم والاستيقاظ قدر الإمكان
 

- تناول الوجبات في وقت مبكر وتجنب الأكل الليلي
 

- التعرض لضوء الشمس صباحا لضبط الإيقاع اليومي
 

- ممارسة النشاط البدني بانتظام وفي وقت مناسب لنمطك البيولوجي. (الجزيرة نت)
