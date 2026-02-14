تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
روسيا.. تطوير تقنية لتسريع "ترميم الأنسجة البشرية"
Lebanon 24
14-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المكتب الإعلامي
لجامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الروسية، أنّ علماء الجامعة اكتشفوا طريقة للحد من الالتهابات وتسريع ترميم الأنسجة البشرية، وفق ما جاء في تقرير لموقع صحيفة "إزفيستيا" Izvestia الروسية.
وأفاد الباحثون بأنّ المواد النشطة بيولوجياً، التي تفرزها الخلايا الجذعية الوسيطة من الأنسجة الدهنية البشرية قادرة على تحويل الخلايا المناعية من حالة الالتهاب إلى حالة الترميم.
وأوضح العلماء أنّ "هذا النهج قد يشكل أساساً لتقنيات جديدة مضادة للالتهاب وتجديد الأنسجة، بدءاً من علاج الإصابات وصولاً إلى ابتكار بدائل حيوية للأنسجة".
وخلُصُ علماء الجامعة إلى أنّ "المرحلة التالية من البحث تتمثل في دراسة تأثيرات هذه البيئات في نماذج أكثر تعقيداً وتقييم إمكاناتها في تطوير
المنتجات الطبية
الحيوية".
ويمكن لهذه التقنية، وفق العلماء، تحسين عملية زرع المواد الحيوية، وتعزيز ترميم الأنسجة في الجراحة وطب الأسنان والطب التجديدي.
"ميتا" تطرق ميزة رائعة لـ"فيسبوك".. اكتشفوها
Lebanon 24
"ميتا" تطرق ميزة رائعة لـ"فيسبوك".. اكتشفوها
16:00 | 2026-02-14
14/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمور مهمة جداً.. هكذا تؤثر الساعة البيولوجية على الصحة
Lebanon 24
أمور مهمة جداً.. هكذا تؤثر الساعة البيولوجية على الصحة
16:00 | 2026-02-14
14/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يأكل الأطفال "إفرازات الأنف"؟ الإجابة علمية
Lebanon 24
لماذا يأكل الأطفال "إفرازات الأنف"؟ الإجابة علمية
14:00 | 2026-02-14
14/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف شبكة دماغية جديدة يغيّر فهم مرض باركنسون ويفتح آفاقاً علاجية واعدة
Lebanon 24
اكتشاف شبكة دماغية جديدة يغيّر فهم مرض باركنسون ويفتح آفاقاً علاجية واعدة
10:23 | 2026-02-14
14/02/2026 10:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان
Lebanon 24
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان
09:24 | 2026-02-14
14/02/2026 09:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
