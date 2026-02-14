تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
روسيا.. تطوير تقنية لتسريع "ترميم الأنسجة البشرية"

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:00
روسيا.. تطوير تقنية لتسريع ترميم الأنسجة البشرية
أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الروسية، أنّ علماء الجامعة اكتشفوا طريقة للحد من الالتهابات وتسريع ترميم الأنسجة البشرية، وفق ما جاء في تقرير لموقع صحيفة "إزفيستيا" Izvestia الروسية.


وأفاد الباحثون بأنّ المواد النشطة بيولوجياً، التي تفرزها الخلايا الجذعية الوسيطة من الأنسجة الدهنية البشرية قادرة على تحويل الخلايا المناعية من حالة الالتهاب إلى حالة الترميم.

وأوضح العلماء أنّ "هذا النهج قد يشكل أساساً لتقنيات جديدة مضادة للالتهاب وتجديد الأنسجة، بدءاً من علاج الإصابات وصولاً إلى ابتكار بدائل حيوية للأنسجة".

وخلُصُ علماء الجامعة إلى أنّ "المرحلة التالية من البحث تتمثل في دراسة تأثيرات هذه البيئات في نماذج أكثر تعقيداً وتقييم إمكاناتها في تطوير المنتجات الطبية الحيوية".
 
ويمكن لهذه التقنية، وفق العلماء، تحسين عملية زرع المواد الحيوية، وتعزيز ترميم الأنسجة في الجراحة وطب الأسنان والطب التجديدي.
المكتب الإعلامي

المنتجات الطبية

جامعة سيتشينوف

مكتب الإعلام

طب الأسنان

الجراح

البشري

