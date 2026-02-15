تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تعرفوا إلى فائدة "القيلولة" بعد الظهر.. دراسة تكشفها

Lebanon 24
15-02-2026 | 02:00
A-
A+
تعرفوا إلى فائدة القيلولة بعد الظهر.. دراسة تكشفها
تعرفوا إلى فائدة القيلولة بعد الظهر.. دراسة تكشفها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن قيلولة قصيرة في منتصف النهار لا تقتصر فوائدها على مقاومة النعاس، بل قد تُحدث تغييراً في طريقة عمل الدماغ، وتُعيد ضبط التواصل بين الخلايا العصبية بما يُحسّن القدرة على التعلّم وتخزين المعلومات.


ونُشرت الدراسة في مجلة "نيوروإيميج" ، وأجراها باحثون من المركز الطبي – جامعة فرايبورغ بألمانيا وجامعة جنيف السويسرية، وخلصت إلى أن هذا التأثير لا يتطلب نوماً ليلياً كاملاً، بل يمكن تحقيقه عبر قيلولة نهارية قصيرة.


ويكمن جوهر هذه الميزة في الآلية التي يعمل بها الدماغ خلال اليقظة: فبينما يواصل معالجة المعلومات الواردة على مدار اليوم، يقوّي الروابط بين الخلايا العصبية (المشابك) ــ وهي العملية التي تشكّل الأساس البيولوجي للتعلّم ــ فإن هذا التقوية المستمر قد يدفع الدماغ إلى حالة "تشبع"، تقل معها مرونته وقدرته على استقبال معارف جديدة. وهنا تبرز القيلولة كحل بيولوجي فعّال لإعادة التوازن.


وأظهرت الدراسة أن النوم ــ حتى لو كان قصيراً ــ يعيد التوازن عبر تقليل النشاط المشبكي المفرط بشكل انتقائي، دون المساس بالذكريات المخزنة.


ووصف الباحثون هذه الظاهرة بـ"إعادة الضبط المشبكي"، التي تفسح المجال لتكوّن ذكريات جديدة.


وشملت الدراسة 20 شاباً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، خضعوا لتجربتين منفصلتين بعد الظهر: الأولى ناموا خلالها، والثانية بقوا مستيقظين. وبلغ متوسط مدة القيلولة 45 دقيقة.


وبسبب استحالة قياس المشابك مباشرة لدى البشر، استخدم الفريق تقنيات غير جراحية، منها التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) وتخطيط أمواج الدماغ (EEG).


وأظهرت النتائج أن القيلولة خفضت القوة المشبكية الإجمالية في الدماغ ــ وهو مؤشر على التعافي المرتبط بالنوم ــ وزادت في الوقت نفسه قدرة الدماغ على تكوين روابط جديدة، ما جعل المشاركين أكثر استعداداً لاستيعاب المعلومات مقارنة بالفترة ذاتها التي قضوها مستيقظين.
 

وأشار البروفيسور كريستوف نيسن، قائد الدراسة، إلى أن النتائج تدل على أن فترات النوم القصيرة تعزز قدرة الدماغ على تشفير المعلومات الجديدة. وكان نيسن قد أجرى البحث أثناء عمله مديراً طبياً لمركز النوم في جامعة فرايبورغ، وهو اليوم أستاذ جامعي وطبيب رئيسي في جامعة جنيف والمستشفى الجامعي بها.


وأوضح أن هذه الآلية تقدم تفسيراً بيولوجياً لتحسن الأداء بعد قيلولة بعد الظهر، وهو ما يمكن استغلاله في المهن التي تتطلب أداءً ذهنياً أو جسدياً عالياً، مثل الموسيقى والرياضة والمجالات الحرجة من حيث السلامة.


من جهته، أكد البروفيسور كاي شبيغل هالدر، رئيس قسم أبحاث النوم النفسي وطب النوم في جامعة فرايبورغ، أن حتى القيلولة القصيرة قد تمنح وضوحاً ذهنياً أكبر وتساعد على مواصلة العمل بتركيز.

 
وشدد الباحثون على أن اضطرابات النوم العرضية لا تؤدي تلقائياً إلى تراجع الأداء. ففي حالات الأرق المزمن، تظل أنظمة تنظيم النوم واليقظة سليمة وظيفياً، لكنها تتأثر بالقلق والسلوكيات غير الملائمة.


ولهذا، يوصي الفريق باستخدام العلاج السلوكي المعرفي لاضطراب الأرق (CBT-I)، بدلاً من الأدوية المنوّمة، التي قد تعطل عمليات التعافي الطبيعية في الدماغ وتؤدي إلى الاعتماد عليها. (euronews)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن فوائد وأضرار القيلولة… ماذا يقول العلماء؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل قرأتم سابقاً عن فوائد "لبن العيران"؟ تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اشترِ ساعة ذكية "فوراً".. الأسباب تكشفها دراسة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24

ألمانيا

من جهته

الرياض

الظاهر

القصير

جمالي

العرض

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
Lebanon24
14:00 | 2026-02-14
Lebanon24
10:23 | 2026-02-14
Lebanon24
09:24 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24