جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

"ميتا" تطرق ميزة رائعة لـ"فيسبوك".. اكتشفوها

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:00
ميتا تطرق ميزة رائعة لـفيسبوك.. اكتشفوها
ميتا تطرق ميزة رائعة لـفيسبوك.. اكتشفوها photos 0
أعلنت شركة "ميتا" رسمياً عن إطلاق ميزة تحريك صور الملف الشخصي على منصة فيسبوك.
 
 
هذا التحديث لا يعد مجرد إضافة تجميلية، بل هو تحول جذري في كيفية تعبير المستخدمين عن هويتهم الرقمية، حيث تهدف الشركة إلى تحويل الحسابات الشخصية من صفحات جامدة إلى مساحات تفاعلية نابضة بالحياة.


وتعتمد هذه الميزة على نماذج متقدمة من ذكاء "ميتا إيه آي" التوليدي، وتحديدا تقنيات معالجة الصور وتحويلها إلى فيديو. كما تقوم الأداة بتحليل ملامح الوجه، والعمق، والإضاءة في الصورة الثابتة، ثم تقوم بإنشاء "هيكل حركي" يسمح بإضافة حركات واقعية مثل الرمش، والابتسام، أو حتى إيماءات الرأس، دون الحاجة إلى خبرة في المونتاج أو برامج معقدة.


أبرز خصائص الميزة الجديدة
 

- بساطة التنفيذ: بضغطة زر واحدة داخل إعدادات الصورة الشخصية، يتولى الذكاء الاصطناعي المهمة كاملة.
 

- تعدد الأنماط: توفر الأداة مكتبة من الحركات الجاهزة، تبدأ من الحركات الهادئة وصولا إلى التعبيرات المرحة والاحتفالية.
 

- الخصوصية والأمان: أكدت ميتا أن المعالجة تتم وفق معايير خصوصية صارمة، مع إضافة "علامات مائية رقمية" غير مرئية لتوضيح أن المحتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، منعاً للتضليل.
 

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة شرسة مع منصات مثل تيك توك، حيث تسعى فيسبوك لاستعادة جاذبيتها لدى الفئات العمرية الشابة عبر تعزيز التفاعلية. فبدلا من الصورة التي تعودنا عليها منذ عقدين، أصبح بإمكان المستخدم الآن تحية زوار ملفه الشخصي بحركة يد أو غمزة عين، مما يكسر الجمود التقليدي للتواصل الاجتماعي.


كذلك، يرى الخبراء أن هذه الميزة هي مجرد بداية لسلسلة من التحديثات التي ستحول فيسبوك إلى بيئة غامرة بالكامل، تمهيداً لرؤية الشركة الأوسع في عالم الميتافيرس. (الجزيرة نت)
