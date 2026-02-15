تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تأثير مفاجئ للقهوة والكالسيوم على صحة المفاصل
Lebanon 24
15-02-2026
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الدكتور روهان غويال، أن شرب القهوة على معدة فارغة أو دون شرب كمية كافية من الماء قد يفاقم بعض المشاكل الصحية، خصوصًا المتعلقة بالمفاصل والعظام.
وأوضح غويال في حديث لمجلة HT Lifestyle أن الكافيين ينشط الجهاز العصبي ويزيد مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مشيرًا إلى أن شرب القهوة قبل الترطيب أو الإفطار يمكن أن يقلل من مرونة المفاصل ويزيد الألم، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
وأضاف أن الإفراط في القهوة قد يعيق امتصاص الكالسيوم، ما يؤثر مع الوقت على كثافة العظام، خاصة لدى من تزيد أعمارهم على 35 عامًا، والنساء في سن الاقتراب من اليأس، أو من يعانون نقص فيتامين د. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأثير الشاشات على صحة النظر لدى الأطفال
Lebanon 24
تأثير الشاشات على صحة النظر لدى الأطفال
15/02/2026 19:38:11
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الخضروات المُرّة على صحة الجهاز الهضمي؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الخضروات المُرّة على صحة الجهاز الهضمي؟
15/02/2026 19:38:11
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير التلوث على الصحة العامة
Lebanon 24
تأثير التلوث على الصحة العامة
15/02/2026 19:38:11
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لإيران تأثير سلبي في لبنان وغزة وحول العالم
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لإيران تأثير سلبي في لبنان وغزة وحول العالم
15/02/2026 19:38:11
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
النساء في
الكورة
كميت
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. ما هي؟
10:43 | 2026-02-15
15/02/2026 10:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
08:43 | 2026-02-15
15/02/2026 08:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مكسرات مناسبة للصحة يجب تناولها.. ما هي؟
Lebanon 24
مكسرات مناسبة للصحة يجب تناولها.. ما هي؟
05:00 | 2026-02-15
15/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير ودعوة لليقظة.. اكتشاف سلالة جديدة لأحد الفيروسات
Lebanon 24
تحذير ودعوة لليقظة.. اكتشاف سلالة جديدة لأحد الفيروسات
03:24 | 2026-02-15
15/02/2026 03:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى فائدة "القيلولة" بعد الظهر.. دراسة تكشفها
Lebanon 24
تعرفوا إلى فائدة "القيلولة" بعد الظهر.. دراسة تكشفها
02:00 | 2026-02-15
15/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:43 | 2026-02-15
أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. ما هي؟
08:43 | 2026-02-15
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
05:00 | 2026-02-15
مكسرات مناسبة للصحة يجب تناولها.. ما هي؟
03:24 | 2026-02-15
تحذير ودعوة لليقظة.. اكتشاف سلالة جديدة لأحد الفيروسات
02:00 | 2026-02-15
تعرفوا إلى فائدة "القيلولة" بعد الظهر.. دراسة تكشفها
23:00 | 2026-02-14
روسيا.. تطوير تقنية لتسريع "ترميم الأنسجة البشرية"
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24