تأثير مفاجئ للقهوة والكالسيوم على صحة المفاصل

كشف الدكتور روهان غويال، أن شرب القهوة على معدة فارغة أو دون شرب كمية كافية من الماء قد يفاقم بعض المشاكل الصحية، خصوصًا المتعلقة بالمفاصل والعظام.

وأوضح غويال في حديث لمجلة HT Lifestyle أن الكافيين ينشط الجهاز العصبي ويزيد مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مشيرًا إلى أن شرب القهوة قبل الترطيب أو الإفطار يمكن أن يقلل من مرونة المفاصل ويزيد الألم، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



وأضاف أن الإفراط في القهوة قد يعيق امتصاص الكالسيوم، ما يؤثر مع الوقت على كثافة العظام، خاصة لدى من تزيد أعمارهم على 35 عامًا، والنساء في سن الاقتراب من اليأس، أو من يعانون نقص فيتامين د. (إرم نيوز)