تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
-5
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ماذا تخفي وصلات الشعر من سموم؟
Lebanon 24
15-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت دراسة علمية حديثة من مخاطر صحية محتملة لمنتجات وصلات الشعر (Hair Extensions)، بعدما كشفت احتواءها على مئات
المواد الكيميائية
، بعضها مرتبط بالسرطان واضطرابات الخصوبة والهرمونات، في ظل غياب قوائم مكونات واضحة للمستهلكين.
ووفق الدراسة المنشورة في دورية Environment & Health التابعة لـ American Chemical Society، قام الباحثون بتحليل 43 منتجاً مختلفاً من وصلات الشعر، شملت الأنواع الصناعية والطبيعية المصنوعة من شعر بشري، إضافة إلى وصلات الرموش والألياف النباتية.
وكشف التحليل عن وجود أكثر من 900 مادة كيميائية مختلفة داخل هذه المنتجات، تم تحديد 169 منها بدقة، من بينها: الفثالات (مواد تؤثر على الهرمونات)، ومبيدات حشرية، ومركبات القصدير العضوية، ومثبطات اللهب.
وأشار الباحثون إلى أن العديد من هذه المواد معروف بتأثيره على الجهاز الهرموني والمناعة وتنظيم وزن الجسم.
كما تبيّن أن 12 مادة من المكتشفة مدرجة ضمن قائمة
المواد الخطرة
التي ترتبط بالسرطان أو الأضرار الإنجابية.
كيف تؤثر هذه المواد على المستخدمين؟
تعالج وصلات الشعر عادةً بمواد متعددة مثل الأصباغ ومقاومات الاشتعال والمواد
المقاومة
للماء أو المنعِّمة، بهدف زيادة عمر المنتج وثبات شكله، لكن الدراسة أوضحت أن هذه المعالجات قد تحمل مخاطر صحية، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تهيّج جلدي، وحكة وتورّم بعد التركيب.
كما يمكن أن تنطلق غازات ضارة عند غسل الوصلات أو تعريضها للحرارة أثناء التصفيف، ما قد يؤدي إلى تهيج العينين والأنف والحلق، ومع التعرض
الطويل
قد يؤثر في الكبد والجهاز العصبي.
ورغم ذلك، أكد الباحثون أن حجم امتصاص الجسم لهذه المواد وتأثيرها طويل المدى لا يزال غير واضح، لكن وجود مواد معروفة الخطورة يمثل إشارة تحذير لا ينبغي تجاهلها.
انتشار واسع بين النساء
اللافت أن وصلات الشعر لا تُعد مجرد موضة عابرة، إذ تُستخدم بشكل روتيني لدى كثيرين، خاصة بين النساء ذوات البشرة السمراء لأغراض جمالية وثقافية وحماية الشعر من التلف.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 70% من النساء اللاتي يستخدمن وصلات الشعر يرتدينها مرة واحدة على الأقل سنوياً، ما يزيد أهمية فهم حجم التعرض الكيميائي المحتمل.
وتكمن المشكلة الأكبر في أن العديد من المنتجات لا يذكر جميع مكوناته على الملصقات، ما يترك المستهلكين دون معرفة كاملة بما يتعرضون له.
كيف يمكن تقليل المخاطر؟
يشدد الخبراء على أنه لا توجد وصلات شعر خالية تماماً من المخاطر، حتى تلك التي تُسوّق على أنها طبيعية، لكن يمكن تقليل الضرر عبر:
- اختيار المنتجات الموصوفة بأنها خالية من السموم.
- غسل الشعر قبل تركيب الوصلات.
- تجنب التصفيف بحرارة مرتفعة.
- التأكد من وجود قوائم مكونات واضحة.
فيما يؤكد الباحثون أن تحسين القوانين الخاصة بالإفصاح الكامل عن المكونات سيظل خطوة أساسية لحماية المستهلكين، إلى أن يصبح ذلك معياراً عالمياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
Lebanon 24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
16/02/2026 09:05:00
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير صحي من رغوات تثبيت الشعر
Lebanon 24
تحذير صحي من رغوات تثبيت الشعر
16/02/2026 09:05:00
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: سوريا تخلصت من نظام التشبيح والإجرام الذي فتك بسوريا ولبنان ومدّ سمومه إلى العالم العربي
Lebanon 24
الحريري: سوريا تخلصت من نظام التشبيح والإجرام الذي فتك بسوريا ولبنان ومدّ سمومه إلى العالم العربي
16/02/2026 09:05:00
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض متفرقة قد تُخفي خطراً.. إشارات التهاب عضلة القلب
Lebanon 24
أعراض متفرقة قد تُخفي خطراً.. إشارات التهاب عضلة القلب
16/02/2026 09:05:00
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المواد الكيميائية
المواد الخطرة
المقاومة
الطويل
التركي
الترك
جمالي
العين
قد يعجبك أيضاً
علامات مبكرة تسبق النوبات القلبية بـ48 ساعة..
Lebanon 24
علامات مبكرة تسبق النوبات القلبية بـ48 ساعة..
16:07 | 2026-02-15
15/02/2026 04:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
Lebanon 24
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
14:02 | 2026-02-15
15/02/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. ما هي؟
10:43 | 2026-02-15
15/02/2026 10:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
08:43 | 2026-02-15
15/02/2026 08:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير مفاجئ للقهوة والكالسيوم على صحة المفاصل
Lebanon 24
تأثير مفاجئ للقهوة والكالسيوم على صحة المفاصل
07:26 | 2026-02-15
15/02/2026 07:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
05:24 | 2026-02-15
15/02/2026 05:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:07 | 2026-02-15
علامات مبكرة تسبق النوبات القلبية بـ48 ساعة..
14:02 | 2026-02-15
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
10:43 | 2026-02-15
أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. ما هي؟
08:43 | 2026-02-15
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
07:26 | 2026-02-15
تأثير مفاجئ للقهوة والكالسيوم على صحة المفاصل
05:00 | 2026-02-15
مكسرات مناسبة للصحة يجب تناولها.. ما هي؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24