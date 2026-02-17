تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لمحاربة هشاشة العظام.. اليكم هذا العلاج الفعال

Lebanon 24
17-02-2026 | 00:05
A-
A+
لمحاربة هشاشة العظام.. اليكم هذا العلاج الفعال
لمحاربة هشاشة العظام.. اليكم هذا العلاج الفعال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها فريق دولي، بقيادة مختصين من جامعة هونغ كونغ، أن ممارسة النشاط البدني تسهم بشكل فعّال في الوقاية من مشكلات هشاشة العظام.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن بروتين Piezо1 الموجود في الجسم يلعب دور "مجس استشعار للحركة" داخل العظام، حيث يستجيب للضغط الميكانيكي الناتج عن المشي أو الجري أو التمارين الرياضية، وبينت التجارب أنه عند تنشيط هذا البروتين، يقوم بتوجيه الخلايا الجذعية في نخاع العظم لتكوين خلايا عظمية جديدة بدلا من التحول إلى خلايا دهنية، وهي العملية التي تفسر كيف تؤدي التمارين الرياضية إلى تقوية العظام.

وفي تجارب أُجريت على الفئران، أدت إزالة بروتين Piezo1 من الجسم إلى انخفاض كثافة العظام وتراكم الدهون في نخاع العظم، كما فقدت الفئران بإزالته القدرة على الاستفادة من التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية في تقوية العظام، وساعد هذا الأمر العلماء على فهم كيفية تحويل الإجهاد الميكانيكي إلى إشارات بيولوجية محددة تحمي العظام من الهشاشة.
ويرى الباحثون أن فهم هذه الآلية يفتح آفاقا لتطوير أساليب جديدة للوقاية من هشاشة العظام وعلاجها، لا سيما للأشخاص غير القادرين على ممارسة الرياضة بانتظام، مؤكدين على أن النتائج الحالية ما زالت في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية.

ويؤكد خبراء الصحة أن ممارسة المشي والتمارين الرياضية يوميا، واتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات والأملاح المعدنية، كلها وسائل طبيعية وفعالة للحفاظ على صحة العظام، خصوصا عند التقدم بالعمر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عادات الشاي والقهوة قد تصيب النساء بهشاشة العظام.. دراسة تحذر
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة مفاجئة عن "الاكتئاب".. هذا ما فعله بالعظام
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تحذر من "هشاشة وقف النار" في شمال شرق سوريا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24

هونغ كونغ

فريق دولي

القادري

الرياض

القادر

رياضي

العلم

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-02-17
Lebanon24
02:14 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:05 | 2026-02-16
Lebanon24
13:29 | 2026-02-16
Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24