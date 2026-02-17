تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
لمحاربة هشاشة العظام.. اليكم هذا العلاج الفعال
Lebanon 24
17-02-2026
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها
فريق دولي
، بقيادة مختصين من جامعة
هونغ كونغ
، أن ممارسة النشاط البدني تسهم بشكل فعّال في الوقاية من مشكلات هشاشة العظام.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن بروتين Piezо1 الموجود في الجسم يلعب دور "مجس استشعار للحركة" داخل العظام، حيث يستجيب للضغط الميكانيكي الناتج عن المشي أو الجري أو التمارين الرياضية، وبينت التجارب أنه عند تنشيط هذا البروتين، يقوم بتوجيه الخلايا الجذعية في نخاع العظم لتكوين خلايا عظمية جديدة بدلا من التحول إلى خلايا دهنية، وهي العملية التي تفسر كيف تؤدي التمارين الرياضية إلى تقوية العظام.
وفي تجارب أُجريت على الفئران، أدت إزالة بروتين Piezo1 من الجسم إلى انخفاض كثافة العظام وتراكم الدهون في نخاع العظم، كما فقدت الفئران بإزالته القدرة على الاستفادة من التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية في تقوية العظام، وساعد هذا الأمر العلماء على فهم كيفية تحويل الإجهاد الميكانيكي إلى إشارات بيولوجية محددة تحمي العظام من الهشاشة.
ويرى الباحثون أن فهم هذه الآلية يفتح آفاقا لتطوير أساليب جديدة للوقاية من هشاشة العظام وعلاجها، لا سيما للأشخاص غير القادرين على ممارسة الرياضة بانتظام، مؤكدين على أن النتائج الحالية ما زالت في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية.
ويؤكد خبراء الصحة أن ممارسة المشي والتمارين الرياضية يوميا، واتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات والأملاح المعدنية، كلها وسائل طبيعية وفعالة للحفاظ على صحة العظام، خصوصا عند التقدم بالعمر.
متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل؟
Lebanon 24
متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل؟
04:18 | 2026-02-17
17/02/2026 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ بعد الأكل.. اليكم هذا الحل
Lebanon 24
لتحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ بعد الأكل.. اليكم هذا الحل
02:14 | 2026-02-17
17/02/2026 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت "الخرافة".. دراسة تقلب كل ما تعرفونه عن وجبة الصباح
Lebanon 24
سقطت "الخرافة".. دراسة تقلب كل ما تعرفونه عن وجبة الصباح
23:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تستخدمونها يومياً.. احذروا "خطر الصم" في هذا الغرض البسيط
Lebanon 24
تستخدمونها يومياً.. احذروا "خطر الصم" في هذا الغرض البسيط
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التهاب الدماغ المناعي الذاتي.. حين يغدو جهاز المناعة لصاً للذكريات
Lebanon 24
التهاب الدماغ المناعي الذاتي.. حين يغدو جهاز المناعة لصاً للذكريات
13:29 | 2026-02-16
16/02/2026 01:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
